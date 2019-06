Kirkkoveneiden soututapahtuma Jyväsjärvi-soutu järjestettiin 27:ttä kertaa. Osallistujajoukkueita on tänä vuonna 52, joista suuressa osassa on 14 soutajaa. Kilpailujohtaja Anneli Mörä-Leino on järjestänyt tapahtumaa 90-luvun alusta asti, eikä loppua näy.

– Tapahtuma sujuu mahtavasti. Aurinkokin rupesi paistamaan, Puhkupillit, joiden kanssa olemme tehneet pitkään yhteistyötä, soittavat hienosti ja kaikilla tuntuu olevan hyvä fiilis. Upeissa puitteissa Jyväsjärvellä tapahtumaa on kiva järjestää. Puhkupillit sävelsivät tapahtumalle oman kappaleenkin.

Mörä-Leino on vain kerran jättänyt tapahtuman järjestämisen väliin.

– Paljon porukkaa on ollut alusta asti mukana, mutta tapahtumaan on matala kynnys tulla ensimmäistäkin kertaa. Vuokravene joukkueelle järjestyy, sekä osaava vuokraperämieskin. Pitkälle on tultu, ja kasvettu. Ensimmäisinä kertoina ennen internetiä pistettiin kirjeillä kutsuja ihmisille, ja jokanen järjestäjä keräsi oman joukkueensa.

Mörä-Leino on järjestämisen ohessa myös työporukkansa perämiehenä. Perämies on olennainen joukkueen koordinoija. Soutajia on 14, joista perämiehen edessä soutaa tahtiairopari. Vauhtiin soutujoukkue pääsee, kun jokainen soutaja pysyy tahdissa.

Koko kilpailun voittaja saa kiertopalkinnon. Voittajaksi selviytyi Ski Jyväskylä, kuten viime vuonnakin. Kuitenkin monelle osallistujaporukalle tärkeintä ei ole kisan voitto, vaan soudun yhteisöllisyys, ja siitä saatava luontoelämys. Yksi joukkue, josta positiivisuus paistaa pitkälle on Täydelliset äidit.

Punaisiin pukeutunut naisjoukkue kehuskelee, ettei kymmenen vuoden aikana ole kuin kaksi kertaa jäänyt viimeiseksi. Rantaan soututaipaleen jälkeen palaavan joukkueen jäsenet halailevat toisiaan taas yhden onnistuneen soudun kunniaksi.

– Tää on meidän juttu. Tavoitteeksi on otettu, että viimeiseksi ei jäädä. Hyvän hengen kohotus on paras valmistautumismetodi kisoihin. Lahjattomat treenaa, toteaa joukkueen soutaja Leena Knuuttila.

Osa porukasta on ollut mukana koko vuosikymmenen, mutta uusiakin jäseniä on airon varressa.