Jyväskylään Suomen ensimmäinen katettu jalkapallostadion? – 4 500 katsojan stadion tulisi osittain maanpinnan alapuolelle

Jyväskylän Hippokselle saattaa nousta Suomen ensimmäinen katettu jalkapallostadion. Katsomopaikkoja siellä olisi 4 500, ja sijoittuisi nykyisen Hipposhallin paikalle. Vaikka stadion katetaan, hankkeen kokonaiskustannusarvio ei nouse.

– Tässä on tehty innovatiivisia ratkaisuja, eli jalkapallostadion tulee osittain maan alle. Pelikenttä sijoittuu 5–6 metriä ympäröivää maanpintaa alemmas eli Hipposhallin alla jo olevaan monttuun. Ratkaisu säästää rakenteiden kustannuksista. Osa katsomosta jää maanpinnan yläpuolelle, osa alapuolelle, projektipäällikkö Kari Halinen kertoo.

Stadionin kattaminen mahdollistaa sen paremman ja monipuolisemman käytettävyyden ympärivuotisesti. Koko vuoden käytettävä stadion tuo avostadionia paremman tuoton hankkeelle.

Jyväskylän kaupunginhallitus käsittelee kattamista maanantaina ja päättää, viekö se esityksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus esittää myös sitä, että kaupunki hankkii vuosittain miljoonalla eurolla liikuntatilojen irtaimistoa Hippokselle. Kaupungin talouden kannalta tämä ei olisi lisämeno, sillä kiinteistöveron tuotto lisääntyy aikaisempaan laskelmaan verrattuna. Kaupunki voisi tehdä miljoonan euron irtaimistohankintoja 20 vuoden ajan eli liikuntapalvelujen ostosopimuksen ajan.

Hankkeen kiinteistöveroarvio on tarkentunut siten, että se nousee merkittävästi alun perin arvioidusta 500 000 eurosta vuodessa 1,8–2,1 miljoonaan euroon. Tämä lisää kaupungin arvioituja vuosittaisia tuloja 1,3–,5 miljoonaa euroa. Vastaavasti hankkeen kokonaiskannattavuus heikkenisi lisäyksen verran. Kaupunki voisi parantaa hankeen kannattavuutta juuri osallistumalla liikuntairtaimiston vuosittaisiin hankintoihin.

Hippos2020-hankkeen tiloista on nyt vuokrattu tai viimeistelyvaiheessa noin 45 prosenttia liike-ja kaupallisista tiloista sekä toimistotiloista. Vuokraus jatkuu edelleen, ja päävuokralaisneuvottelut ovat hyvässä vaiheessa. Tavoitteena on saattaa rakennussuunnittelu, management-toimintamalli ja sopimukset siihen vaiheeseen, että hankkeen rakentaminen on mahdollista käynnistää ensi syksynä, syys–lokakuussa. Tällöin myös urheiluseurojen väistöt ovat mahdollisimman vähäiset.