Jyväskylään avattiin lähimetsien salaisia luontoreittejä – katso tästä, missä uudet polut sijaitsevat

Aurinko paistaa ja asfaltilla alkaa olla kuuma kävellä. Ympärillä kuuluu liikenteen melua. Mutta kas, metsään lähtee polku! Poiketaan siis hetkeksi puiden siimekseen.

Kuokkalan Siltakadulta Pohjanlahdentielle kulkeva polku on muotoutunut vuosien saatossa. Nyt sitä on helppo seurata tarkkailemalla sinisiä nauhoja puissa.

Kyseessä on Jyväskylän kaupungin pop up -luontopolku, joka tarjoaa kulkijalle vaihtoehtoisen reitin Vesitornin kautta Graniitille.

Ensin polulla ei hyttysten lisäksi näy ketään. Kävelytiellä, jonka polku ylittää, vastaan tulee ensimmäinen ulkoilija, eläkkeellä oleva Lempi Leppäkangas, joka asuu aivan lähistöllä.

­­– En ole ainakaan kuullut polusta, Leppäkangas sanoo.

Leppäkangas ei ole varma aikooko lähteä itse kesän aikana lähiluontopolulle, mutta pitää ideaa kuitenkin hyvänä.

Pian vastaan kävelee myös Lauri Ryynänen, joka opiskelee yliopistolla ympäristötieteitä ja käy polulla keräämässä kuoriaisia. Polulle on kotiovelta alle kilometrin matka.

­– Nyt vasta huomasin, että tähän oli ilmestynyt kyltti ja ilmeisesti jotkut opasteet. Tämähän on ihan virkistävää. Keskusta on periaatteessa parin kilometrin päässä ja sitten täällä on tällaisia mukavia kinttupolkuja.

Ryynäsen mielestä pop up -polku voi houkutella varsinkin ihmisiä, jotka kokevat metsän vieraana ja eivät tiedä minne polku johtaa, kokeilemaan polulla kävelyä.

– Ehkä ihmiset sitten herkemmin kävisivät vähän kävelemässäkin.

Maanantaina avatun Kuokkalan 1,3 kilometrin polun lisäksi valmiina on tiistaina avattu Kaunisharjun 3,5 kilometrin ympyräreitti Kotavuoren näköalapaikalle.

Lisäksi parin viikon sisällä avataan Keltinmäen polku Kammarinmäen luolalle. Polkuja avataan lisää kesän mittaan, mikäli poluista saadaan uusia vinkkejä. Poluista voi ilmoittaa polkukokeilun verkkosivuilla. Sivuilta löytyvät myös polkujen kartat.

Opasteet aiotaan pitää poluilla lokakuuhun saakka. Poluilla liikkuvan on hyvä tietää, että väliaikaisilla poluilla ei ole kunnossapitoa eivätkä ne sovi liikuntarajoitteisille. Polut ovat myös paikoittain kivikkoisia ja juurakkoisia.

Jyväskylän kaupungin projektityöntekijä Viivi Kuusiahon mukaan merkityt reitit ovat tänä päivänä yksi suurin tekijä, jolla ihmisiä saadaan luontoon.

– Tuntuu, että eletään niin hektistä elämää, että ei viitsitä itse lähteä kartoittamaan polkuja. Jos ei ole esimerkiksi koiraa tai muuta syytä mennä metsään herkästi jää menemättä.

Polut on tehty paikkoihin, joihin pääsee suoraan jalkakäytävältä ja joissa kaupunkilaiset muutenkin kulkevat. Polkuja kokeillaan tämän kesän ajan katsoen, onko niille kysyntää.

­– Kaupunki etsii talkoolaisia kehittämään omia lähipolkujaan pop up -polkukokeilun innoittamana, Kuusiaho kertoo.

Ennen polkuja on käytetty esimerkiksi matkalla kouluihin, paimeneen tai riiaamaan. Kuusiahon mukaan metsäpolut eivät ole tänä päivänä vain oiko- ja kulkureittejä, vaan niiltä haetaan myös hyvinvointia ja luontokokemuksia.

Luontopolulta tielle palatessaan huomaakin, että pieni hetki linnunlaulua ja puiden huminaa on virkistänyt mieltä keskellä arkipäivää.