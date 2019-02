Jyväskylään hahmotellaan suurta kulttuurikeskusta, myös konserttisalille uusia vaihtoehtoja – katso viisi vaihtoehtoa tästä

Voisiko tulevaisuus näyttää tältä? Jyväskylässä on suuri kulttuurikeskus, joka olisi aina auki kaikenlaisille ihmisille. Siellä voisi käydä kirjastossa, teatterissa, opiskelemassa ja taidenäyttelyssä. Ja konsertissa uudessa musiikkisalissa. Kulttuurikeskus sijaitsisi Jyväskylän keskustassa, sillä olisi oma erityinen nimensä ja se tunnettaisiin ainutlaatuisuutensa takia koko Suomessa.

Visio voi kuulostaa pilvilinnalta, mutta päätöksiä uudenlaisesta kokonaisjärjestelystä Jyväskylän keskustan alueella on tarkoitus tehdä oikeasti ja melko pian.

Viime syksyn ja talven aikana Jyväskylän sydän -projekti on edennyt vaiheeseen, jossa kulttuuri- ja taidelaitosten kehittämiselle ja uudelleen järjestämiselle on esittää vaihtoehtoisia malleja. Niitä on laadittu laajassa yhteistyössä kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa. Useista kymmenistä sijainti- ja toimintovaihtoehdoista esille tuodaan nyt viisi.

Niissä yhteistä on vain pari asiaa, Kaupunginteatteri pysyy paikoillaan ja vanhasta Lyseorakennuksesta tulee Kansalaisopiston ja Kuvataidekoulun toimintapaikka. Sen sijaan Kaupunginkirjasto, Taidemuseo ja Käsityömuseo, Jyväskylän Sinfonia musiikkisaleineen voivat olla eri yhdistelmissä ja paikoissa. Keskittynein vaihtoehto on rakentaa hallintokortteliin teatteritalon yhteyteen uudet tilat kirjastolle, museoille ja Jyväskylän Sinfonialle. Myös yksityiseen kiinteistöön sijoittuminen on vaihtoehtojen joukossa, mutta tarkempaa osoitetta ei alustavien keskustelujen pohjalta ole vielä olemassa.

– Tavoitteena on, että meillä on kymmenen kuukauden kuluttua yksi perusteltu näkemys, jolla on myös poliittisten päättäjien tuki, kertoo projektipäällikkö Janne Viitamies.

Kauan rakentamistaan odottaneelle musiikkisalille on vaihtoehdoissa neljä uutta ideaa: salin rakentaminen hallintokortteliin, kirjastokortteliin, vanhan Lyseon kortteliin tai nimeämättömään yksityiseen kiinteistöön osana kokonaisuutta. Viidentenä vaihtoehtona on pitää kiinni vanhasta suunnitelmasta rakentaa se Paviljongin kylkeen, jonain päivänä.

Tulevien kuukausien aikana on edessä edelleen suunnittelua ja keskustelua, mutta myös kustannuslaskentaa. Viitamies korostaa, että kyseessä ei ole tilaratkaisu vaan ainutlaatuinen mahdollisuus ratkaista kulttuuri- ja taidelaitosten sijainti ja toiminta niin, että ne hyötyvät toisistaan ja tuottavat elinvoimaa koko Jyväskylälle.

– Tämä on niin iso mahdollisuus, että tähän kannattaa käyttää nyt aikaa nämä edessä olevat kuukaudet.

Tavallisia kaupunkilaisia pyydetään mukaan keskusteluun, jolle ensimmäinen tilaisuus avautuu ensi tiistaina kaupunginkirjastolla järjestettävässä tilaisuudessa.

Kaupungin rahakirstun päällä istuville kaupunginvaltuutetuille Jyväskylän Sydän -hankkeen vaihtoehtoja esiteltiin viime maanantaina. Kulttuuri- ja taidelaitokset ovat peruskorjausinvestointien jonossa, jossa useat koulu- ja päiväkotihankkeet ovat kiilanneet edelle vuosi toisensa jälkeen. Kehittämissuunnitelman myötä valtuusto pääsee päättämään tulevista kulttuuri-investoinneista. Sen myötä voidaan käynnistää hankesuunnittelu teatteritalon peruskorjaukselle, konserttisalin rakentamiselle, kirjastotalon peruskorjaukselle tai uudistamiselle sekä kansalaisopiston, taidemuseon ja käsityömuseon toimitilaratkaisulle.

Projektissa tähdätään siihen, että konkreettiset rakentamishankkeet voisivat alkaa jo vuonna 2021.

