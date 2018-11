Jyväskylään!-liite ilmestyi – Suomen Ateenaa tehdään tunnetuksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella

Keskisuomalainen julkaisee yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa keskiviikkona 21.11. liitteen, jossa tehdään Jyväskylää tunnetuksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

16-sivuinen liite, joka on tehty Jyväskylässä, jaetaan keskiviikkona Helsingin Uutisten, Vantaan Sanomien, Länsiväylän (Espoo) sekä Tamperelaisen osana sen lisäksi, että liite ilmestyy myös Keskisuomalaisessa. Pääkaupunkiseudun ja Tampereen julkaisut ovat Keskisuomalainen konsernin kaupunkilehtiä.

Julkaisu on luettavissa myös verkossa, muun muassa osoitteessa www.ksml.fi/kaupalliset/jyvaskyla/ sekä kaupungin omilla verkkosivuilla.

Liitteessä kerrotaan, millainen kaupunki Jyväskylä on yritysten, työntekijöiden, opiskelijoiden, matkailijoiden ja kaupunkilaisten näkökulmasta. Liite kertoo muun muassa, miksi Jyväskylää voidaan kutsua liikuntapääkaupungiksi, miksi se on Alvar Aallon pääkaupunki, miten kaupunki edesauttaa yritystoimintaa sekä millainen elinympäristö kaupunki on asukkailleen – oleville ja tuleville.

Liitteessä on Jyväskylän kansainvälisesti tunnetuimman urheilijan, NBA-koripalloilija Lauri Markkasen haastattelu. Liitteen kansikuvatähti kertoo muun muassa, mitä Jyväskylä on hänelle merkinnyt matkalla huipulle, ja mitä kaupunki hänelle yhä merkitsee. Markkanen on juuri tekemässä paluuta kentille pitkäaikaisen loukkaantumisen jälkeen.

Liitteessä on myös runsaasti yksityiskohtatietoa Jyväskylästä. Tiesitkö esimerkiksi, että vanhimmat joululaulut on tehty Jyväskylässä?