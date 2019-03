Jyväskylään on luvassa uudenlaisia virkistyspaikkoja: "Tavoitteena on luoda elämyksellistä, yllättävää sekä ilahduttavaa ympäristöä ja aktivoida samalla ihmisiä liikkumaan"

Jyväskylän kaupunki nostaa taiteen keinoilla kaupunkikeskustaa ympäröivän viher- ja puistoalueiden kehää entistä tunnetummaksi ja houkuttelevammaksi kaupunkilaisten virkistysalueeksi. Myös matkailullista painoarvoa halutaan lisätä laadukkaan ympäristösuunnittelun keinoin.

Kehä Vihreäksi kutsuttu viheralueiden ja puistojen ketju, joka muodostaa noin kymmenen kilometrin lenkin ja on kokonaispinta-alaltaan lähes 200 hehtaaria. Se toimii myös noin 20 000 kaupunkilaisen lähivirkistysalueena. Alle kilometrin etäisyydellä kehän osista asuu jopa 40 000 kaupunkilaista.

Puistoja ja viheralueita pitkin pystyy kiertämään kaupunkikeskustan ympäri, vain Mattilanniemessä Rantaraitin ylitys kevyenliikenteen sillalla nostaa kulkijan irti viherympäristöstä.

Nyt Kehä Vihreälle on valmistunut pitkän tähtäimen taiteen yleissuunnitelma ja linjaus, jonka toteutus tapahtuu pala palalta ja vuosi vuodelta osana puistosaneerauksia ja viherrakentamista. Samanlaista pitkän tähtäimen suunnitelmaa on noudatettu myös Valon kaupunkiin liittyvässä valaistuksen yleissuunnitelmassa, jonka pohjalta on toteutettu jo noin sata valaistuskohdetta eri puolilla kaupunkia. Valo kutoutuu jo itsestään selvänä osana myös Kehä Vihreän taiteeseen.

Kehä Vihreä koostuu hyvin erilaisista alueista, kuten kulttuurihistoriallisen Harjun puistosta, luonnontilaisten lehtometsiköiden Tourujokilaaksosta ja Rantaraitin täysin rakennetusta ympäristöstä.

Niinpä kuvataiteilija Kirsi Pitkäsen luomassa Taidesuunnitelmassa Kehä Vihreä jaetaan kuuteen eri tavoin teemoitettuun elämyspolkuun. Teemoittelu tukee muuta suunnittelua ja ohjaa Kehä Vihreän tulevia taidehankintoja sekä niiden toteutustapoja.

– Tavoitteena on luoda elämyksellistä, yllättävää sekä ilahduttavaa ympäristöä ja aktivoida samalla ihmisiä liikkumaan, Pitkänen sanoo.

Taiteen avulla luodaan uusia maamerkkejä ja vahvistetaan Kehä Vihreän brändiä. Patsaspuistoa ei silti ole tiedossa, vaan uusia ja yllätyksellisiä ideoita hyödyntäviä ympäristöön ja puistokalusteisiin yhdistyviä teoksia. Toteutustapa voi sisältää ympäristön ja luonnon elementtejä tai korkeaa teknologiaa ja tiedettä. Älypolun taide yliopistoympäristössä voi esitellä fysikaalisia ilmiöitä vaikkapa hologrammien, kineettisten kuvioiden tai digitaalisten sisältöjen toteutuksina. Hiljaisuuden polulla Tourujoen varrella taide voi yhdistyä esimerkiksi meluntorjuntaelementteihin, joita on suunniteltu joen ala- ja yläpään rakenteisiin.

Epätodellisuuden poluksi nimetyllä Rantaraitin osuudella on vireillä myös toinen pitkän tähtäimen hanke: Suomen suurin ulkoilmakuntosali, jonka toteutus etenee vaiheittain uusien liikunta- ja kuntoilupisteiden muodossa koko Jyväsjärven ympäri. Tälle osuudelle sopiva taide voi olla suunnitelman mukaan esimerkiksi kuntoiluvälineisiin liittyvää animoitua sisältöä, jonka saisi näkyviin vaikkapa kuntopyörää polkemalla. Tämän lisäksi matkan varrella voisi olla lisätyn todellisuuden sisältöjä, jotka hyödyntävät Pokemon Go -pelistä tuttua AR-teknologiaa.

Koko Kehä Vihreää yhdistetään myös yhteisillä elementeillä, kuten sanataiteella, erilaisilla taidepenkeillä, valotaiteella ja väliaikaisilla teoksilla.

Maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski kuvaa taidesuunnitelmaa ideapankiksi, vaikkakin jokainen taideteoshankinta on oma prosessinsa esimerkiksi puistosaneerauksen yhteydessä.

– Taidesuunnitelma linjaa, minkälaista taidetta ja minne sitä sijoitetaan. Tärkeä tehtävä taiteella on tuoda esiin se, että nämä alueet kytkeytyvät toisiinsa Kehä Vihreäksi, kertoo Vallinkoski.

Ensimmäinen esimerkki uuden taidesuunnitelman toteutuksesta on jo olemassa. Viime syksynä kunnostettu Mataraisen puisto Rajakadun ja Eeronkadun rajaamassa korttelissa puistokalusteet ovat itse asiassa taideteoksia: Elina Ahosen Kolo-teoksessa voi istua tai leikkiä, Hilda Kozarin Pallopeli on myös penkki, mutta siinä yhdistyvät myös valon ja tuoksun elementit. Jukka Silokunnaksen teos on värikäs katumaalaus Green GPS, joka toimii myös opastuksena.

Kehä Vihreän alue on jo nyt kymmenien taideteosten täplittämä, alueelle sijoittuu yhteensä 37 erilaista ja eri ikäistä taideteosta.