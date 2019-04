Jyväskylään uusi yhteiskäyttöautoja vuokraava yritys – ensimmäinen auto sijaitsee Mattilanpellolla, koekäyttäjiä eri asuinalueilta etsitään

Yhteiskäyttöautot lisääntyvät Jyväskylässä. Uusimpana tulokkaana on paikallinen yritys EasyCar, jonka ensimmäinen yhteiskäyttöauto sijaitsee Mattilanpellolla osoitteessa Kiljanderinkatu 2. Auton voi varata kokeiluun verkkosivujen kautta.

EasyCarin toimitusjohtaja Kalle Harmaalan mukaan yhtiön toiminta on vielä alkuvaiheessa. Kiljanderinkadun auto tuli testikäyttöön pari viikkoa sitten. Ensin alueen asukkaille tehtiin kysely, jossa löytyi tarpeeksi kiinnostusta yhteiskäyttöautolle.

– Asukaskyselyyn osallistuneille auton tutustumiskokeilu on maksuton, muille auton käyttö maksaa 16 euroa tunnilta. Summa sisältää bensan, vakuutukset ja verot, kertoo Harmaala.

Tällä hetkellä käynnissä on kartoitus yhteiskäyttöautojen kysynnästä muuallakin Jyväskylässä.

– Kyselyjä tehdään ja koekäyttäjiä etsitään muun muassa Lutakossa, Kortepohjassa ja keskustassa, kommentoi Harmaala.

Harmaala uskoo, että Jyväskylä on hyvä alue yhteiskäyttöautobisneksen kannalta.

– Joka paikassa, missä olemme aiheesta keskustelleet, vastaanotto on ollut myönteinen. Myös koekäyttäjiltä saatu palaute on ollut hyvää. Jyväskylässä on paljon tiedostavia nuoria, joilla ei omaa autoa välttämättä ole, hän sanoo.

Pidemmän aikavälin tavoitteena yrityksellä on tuoda Jyväskylään noin 20 yhteiskäyttöautoa.

– Tästä määrästä omia autoja voi olla 5–10, lisäksi ajatuksena on ottaa vuokrattavaksi yksityisten ihmisten tai yritysten autoja, Harmaala kertoo.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on laajentuminen muihinkin kasvukeskuksiin Suomessa.

Kehitteillä on myös mobiilisovellus autojen varaamiseen.

– Mobiilisovelluksen valmistuttua hinnoittelua on tarkoitus monipuolistaa niin, että autosta voi maksaa vain käytön mukaan, Harmaala kertoo.

Ennen EasyCaria alan tuorein tulokas Jyväskylässä oli Omago Oy. Yhtiön kaksi biokaasulla toimivaa kimppa-autoa otettiin 9. tammikuuta käyttöön Kankaan asuinalueella.

Keskisuomalainen kirjautui autojen käyttäjäksi ja tutustui kahden auton varauskalenteriin. Toista autoa varattiin tammikuussa kahdeksan kertaa ja toista kolme kertaa. Helmikuussa varauksia oli toisella autoista 12 ja toisella 6.

Omagon toimitusjohtaja Joel Virpi on tyytyväinen kaupungin kanssa tehtyyn yhteistyöhön, mutta ei autojen käyttömääriin.

– Toiminta on vielä lähtötelineissä. Käyttöaste pitäisi saada 30 prosenttiin, jolloin se olisi hyvällä tasolla. Uskomme, että kun tietoisuus asiasta lisääntyy, käyttömäärät nousevat. Myös Kankaan alue kehittyy jatkuvasti, kommentoi Virpi.

Virpi pitää tärkeänä Jyväskylän Seppälän kaasutankkausaseman pikaista aukeamista.

– Asiakkaamme saavat tankata asemalla ilmaiseksi, hän sanoo.

Seppälän aseman avautumiseen saakka autot tankataan bensiinillä. Autojen käytön tuntitaksa on yhden–kolmen tunnin varauksissa 6–7 euroa sekä lisäksi kilometritaksa.

Uuden biokaasutankkausaseman Seppälään piti aueta vuodenvaihteessa. Muun muassa lupaprosessin venyminen on viivästyttänyt avausta. Nyt Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen arvioi, että tankkausasema saadaan auki huhtikuun aikana.

– Tietyissä raja-arvoissa on ollut epäselvyyttä. Tilatun kaasuilmaisimen pitäisi saapua Italiasta Suomeen huhtikuun alkupuolella. Sen asentamisen jälkeen toiminta voi saada Tukesin luvan, hän kertoo.