Jyväskylään yhdeksän uutta leikkipuistoa, kuusi lakkautetaan – "Aina niiltäkin alueilta löytyy joku lapsi, joka puistoa käyttäisi, mutta peruskorjaus on iso investointi"

Jyväskylän kaupunki rakentaa tulevina vuosina uusia leikkipuistoja, koirapuistoja ja matonpesupaikkoja osana laajaa ja monipuolista palvelukokonaisuutta nimeltä viherpalvelut.

Viherpalvelujen kehittämiseen budjetoidaan vuosittain noin 1,8 miljoonaa euroa. Sillä rahalla kunnostetaan vanhoja ja rakennetaan uusia viherpalveluja. Lisäksi viherpalveluihin kuuluvat erikseen rahoitettavat investointikohteet, kuten Tourujoen kunnostus.

Suuren viherpalvelukokonaisuuden hallitsemiseksi ja kehittämiseksi on laadittu uusi KymppiV-ohjelma, joka on vastikään laitettu nähtäville ja kommentoitavaksi. Viherpalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi leikkipuistoja, kenttiä, avoimia viheralueita, kasvitieteellisiä kohteita, koirapuistoja, edustuspuistoja ja oleskelupuistoja. KymppiV sisältää kaikkiin viherpalveluihin liittyviä suunnitelmia seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Ohjelma linjaa uudet rakennettavat viherpalvelut sekä poistettavat kohteet.

Asukkaiden ja erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta tärkeä viherpalvelu ovat lasten turvalliset leikkipuistot, joita nyt on eri puolilla kaupunkia yhteensä 112 kappaletta. Viherpalveluohjelmaan sisältyy yhdeksän uuden leikkipuiston rakentaminen ja vastaavasti kuuden lakkauttaminen.

Maisemasuunnittelija Mari Kiili kertoo, että lakkautettavien ja uusien puistoinvestointien suunnittelussa käytetään monipuolista harkintaa, asukaskyselyjä sekä paikkatietokantaa, josta voi selvittää esimerkiksi kunkin alueen väestö- ja ikärakennetta. Toisin sanoen leikkipuistoja lakkautetaan sieltä, missä pikkulapsia on vähän ja missä korvaava puisto löytyy suhteellisen läheltä. Puistojen lakkautukset osutetaan siihen saumaan, jolloin puiston peruskorjaus olisi pakko tehdä.

– Aina niiltäkin alueilta löytyy joku lapsi, joka puistoa käyttäisi, mutta toisaalta peruskorjaus on iso investointi ja on paljon sellaisia alueita, joissa leikkipuistoa ei ole ollenkaan, selittää Kiili.

Lähivuosina on luvassa myös kolme uutta koirapuistoa, yksi Vaajakoski-Halssila-alueelle, yksi Keljonkankaalle ja yksi Tikkakoskelle. Tarkempaa sijoituspaikkaa niille ei ole vielä olemassa. Haasteena on löytää paikka, johon pääsee autolla, joka on kaupungin omistuksessa, kaavallisesti sopiva ja tarpeeksi kaukana asutuksesta.

Vaajakoskelle on koirapuiston ja uuden leikkipuiston lisäksi suunnitteilla matonpesupaikka, joka poistettiin Vaajavirran rannasta vuosia sitten. Kuohun matonpesupaikka sen sijaan katoaa kartalta siinä vaiheessa, kun se tulee vaatimaan kunnostusta.

Tänä vuonna viherpalvelujen korjausinvestointeja tehdään noin miljoonalla eurolla. Niistä suurimmat ovat Pupuhuhdan toimintapuiston ja Tammirinteenpuiston kunnostukset.

Viherpalvelujen uusinvestointeihin on varattu 440 000 euroa, joista noin puolet menee Kankaan alueen viheralueisiin ja 150 000 euroa Pohjanlammen lähiliikunta-alueen valmiiksi rakentamiseen.

Edellisellä viherpalvelujen ohjelmakaudella leikkipuistojen ja uimarantojen lakkautukset kuohuttivat kaupunkilaisia. Vuonna 2014 lakkautettiin yhteensä 17 leikkipuistoa ja puolet uimarannoista. Toisaalta uusia leikkipuistoja rakennettiin viisi ja vanhoja kunnostettiin 3–7 puiston vuositahdilla.

Uusi ohjelma on parhaillaan julkisesti nähtävillä ja esitellään ensi viikolla myös asukastilaisuudessa. Sen jälkeen ohjelma siirtyy hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakuntaan.

Katso kartalta mihin uudet leikkipuistot rakennetaan, ja mitkä puistot lakkautetaan.