Jyväskylä antaa linja-autoissa matkustaville kahdeksan ohjetta – näillä keinoilla tartuntojen uskotaan pysyvän mahdollisimman vähäisinä

Jyväskylän kaupunki on julkaissut julkisten kulkuvälineiden käyttäjille kahdeksan kohdan ohjeen, jolla koronaviruksen leviämisen toivotaan pysyvän aisoissa.

Kaupungin tiedotteen mukaan Jyväskylän seudulla ei tiettävästi ole todettu toistaiseksi vielä yhtään joukkoliikenteen käytöstä aiheutunutta koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n torstainen maskisuositus koskee kaikkia sairaanhoitopiirejä, joissa on kahden viime viikon aikana todettu koronavirustartuntoja. Siksi käyttösuositus on voimassa myös Jyväskylän seudun Linkki-liikenteen alueella.

Jyväskylän ohje linja-autojen matkustajille:

1. Jos podet yhtään flunssaoireita, älä tule Linkkiin.

2. On suositeltavaa käyttää kasvomaskia linja-automatkalla.

3. Jos on pakko, yski tai aivasta omaan hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.

4. Pese käsiä usein tai käytä käsidesiä.

5. Vältä ruuhka-aikana matkustamista, jos mahdollista. Joukkoliikenteessä on eniten kulkijoita ma-pe klo 7–9 ja 14–17.

6. Pidä muihin turvaväli, jos se on mahdollista.

7. Käteinen raha kelpaa Linkeissä. Suosi silti Waltti-matkakorttia ja mobiililippua.

8. Lataa Waltti-matkakortti mieluiten nettikaupassa.

Linja-autojen siivousta, pintojen puhdistamista ja desinfiointia on kaupungin mukaan tehostettu. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin pintoihin, joita kosketellaan usein käsillä.

– Linja-autoissa on käsidesiä matkustajien käyttöön. On myös suositeltavaa pitää mukana omaa käsidesiä siltä varalta, että autossa oleva käsidesi on lopussa, tiedotteessa todetaan.

Kasvomaskeja ei ole paikallisliikenteen linja-autoissa eikä Linkki-palvelupisteessä tarjolla tai myynnissä.

Tartuntojen tehostettuja ehkäisytoimenpiteitä jatketaan Jyväskylän kaupungin mukaan niin pitkään, kuin yleinen tilanne sitä vaatii.