Jyväskylä käy hammashoitojonon kimppuun vuokratyövoimalla

Jyväskylän kaupunki ryhtyy purkamaan suun terveydenhuollon jonoa.

Suun terveydenhuollon palveluiden kysyntä on kasvanut viime vuosina. Hoitoonpääsy on pitkittynyt ja jonojen pituus on ylittänyt terveydenhuoltolain mukaisen määräajan, joka on kolme kuukautta. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella, jos potilaan terveydentila ei vaarannu.

Aluehallintoviraston toukokuussa antaman määräyksen mukaan toimenpiteet jonon purkamiseksi tulee olla suoritettuna lokakuun loppuun mennessä.

Suun terveydenhuollon palvelupäällikkö Elina Tuppurainen kertoo, että parhaimmaksi vaihtoehdoksi on katsottu jonon purkaminen vuokratyövoiman ja palvelusetelien laajentamisen avulla.

Pääsääntöisesti iltoihin ja viikonloppuihin ajoittuvaa vuokratyötä käytetään ensisijaisesti jonon purkuun. Kutsun vuokratyön vastaanotoille saavat potilaat, joiden hammaslääkärin tutkimusaika on marraskuussa 2019 tai sen jälkeen.

Tutkimusaikaansa jonottavia asiakkaita lähestytään puhelimitse tai tekstiviestillä. Tekstiviestin saaneille uusi vastaanottoaika lähetetään myös kirjeitse kotiin. Ensimmäiset kutsut vuokratyön vastaanotoille toimitetaan elokuun aikana.

Apua hoitoonpääsyn jouduttamiseksi saadaan myös palvelusetelistä. Elokuusta lähtien hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaan jatkohoitoon tarjotaan palveluseteliä. Potilas valitsee palveluntarjoajan ja varaa hoitoaikansa omatoimisesti. Aiemmin palveluseteleitä on myönnetty ainoastaan lohkeamien hoitoon.