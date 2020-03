Jyväskylä lopettaa hiihtolatujen kunnossapidon – "Ohjeistusta ihmisten riittävästä etäisyydestä on mahdoton valvoa"

Jyväskylän alueen viimeistenkin hiihtolatujen kunnostaminen päättyy keskiviikkona 25. maaliskuuta. Lämmennyt sää on heikentänyt kaupungin vielä ylläpitämiä latupohjia Laajavuoressa, Ladun majalla ja Tikkakoskella. Latupohjat on tähän asti ajettu aina varhain aamulla, jonka takia reiteille on kaupungin tiedotteen mukaan pakkautunut runsaasti hiihtäjiä yhtä aikaa.

Kunnostamisen lopettamisen taustalla ovat kaupungin mukaan Suomen hallituksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamat valtakunnalliset ohjeistukset harrastuspaikkojen sulkemisesta sekä sosiaalisten kontaktien rajoittamisesta.

– Ladut suljetaan, koska ohjeistusta ihmisten riittävästä etäisyydestä toisiinsa on mahdoton valvoa. Kunnossapidon lopettamisella ehkäistään suurten ihmismassojen kerääntymistä samaan paikkaan. Jyväskylän kaupunki haluaa kantaa vastuun tältäkin osin koronaepidemian hillitsemiseksi, kaupungin tiedotteessa perustellaan.

Hiihtäjiä tästä kaudesta kiittävä Jyväskylän kaupunki toivoo, että kaikki noudattaisivat ulkoillessaan annettuja suosituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.