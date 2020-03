Jyväskylän kaupunki soittaa kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen ja varmistaa kotona pärjäämisen koronakaranteenin aikana.

Soittokierrosa aloitetaan loppuviikon aikana niille yli 70-vuotiaille, jotka eivät ole nykyisellään kaupungin palveluiden piirissä.

Puheluilla halutaan varmistaa, että ikääntyneet saavat apua koteihinsa koronakaranteenien aikana.

Urakka on mittava, sillä yli 70-vuotiaita asukkaita on Jyväskylässä lähes 18 000 ja heistä vain reilut 2 000 asukasta on nyt kaupungin palveluiden piirissä. Arvio on, että palveluiden ulkopuolella olevat noin 15 000 asukasta saadaan soiteltua läpi pääsiäiseen mennessä.

Puheluiden aikana kartoitetaan ikääntyneiden pärjääminen kotioloissa. Puhelujen aikana käydään läpi mahdollisuus saada läheisiltä tai omaisilta kauppa- ja apteekkiapua. Samalla annetaan ohjausta ja neuvontaa siitä, miten palveluita voi tilata kotiin tai miten kaupungin ikääntyneille suuntaamaa kauppa-apua voi hyödyntää karanteeninomaisten olosuhteiden pidentyessä tai tiukentuessa.

Kaupunki haluaa varmistaa yhteydenotoilla sen, etteivät ikääntyneet joudu huijausten kohteeksi. Tilanteissa, joissa iäkkään tulee saada apua kotiin, kannattaa hyödyntää suoraan kauppojen tarjoamaan kauppapalvelua tai soittaa Jyväskylän kaupungin neuvontanumeroon ja sopia kauppa-avun järjestämisestä.

Kaupungin palveluissa ei missään tilanteessa käydä hakemassa ikääntyneeltä rahaa tai pankkikorttia asioiden hoitamiseen vaan tehdyt ostokset laskutetaan jälkikäteen kaupungin toimesta.

– Näin ikääntynyt voi olla varma siitä, että lasku on oikea ja sovittujen kauppapalveluiden mukainen. Tuntemattomille ei saa pankkikorttia tai rahaa luovuttaa vaan pyytää mieluummin aina apua läheisiltä tai kaupungilta, kertoo puhelinpalvelun käynnistämisestä vastaava palveluesimies Riitta Pylvänen.

Myös yksinäisyys otetaan puheluissa puheeksi. Lisäksi puhelujen aikana annetaan neuvontaa terveyspalveluiden käytöstä.

– Tällä hetkellä kaupungin neuvontanumeroon tulee eniten kyselyitä siitä, voiko ikääntynyt käydä edelleen terveysasemalle sovitulla vastaanotolla, haavanhoitajalla tai laboratoriokokeissa. Vastaus on, että kyllä voi. Jos ohjeistus ja karanteenimääräys valtakunnallisesti tiukkenee, terveyspalveluista ollaan yhteydessä yli 70-vuotiaisiin potilaisiin ja ilmoitetaan aikojen perumisesta, Pylvänen toteaa.

Jos puhelun aikana ilmenee, että ikääntynyt tarvitsee kotiinsa myös hoidollista apua, tehdään ikääntyneelle laajempi palvelutarpeen arviointi ikääntyneiden palveluiden toimesta.