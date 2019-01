Jyväskylä tavoittelee uutta kasvua ja sisältöä Valon kaupungille – valosta halutaan entistä kirkkaampi matkailuvaltti

Jyväskylän kaupunki on laatinut ValoVisio2030:n, jolla asetetaan uusia tavoitteita Valon kaupungin kehittämiselle ja joka sisältää myös toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Jyväskylä on niittänyt mainetta jo 20 vuoden ajan laadukkaan kaupunkivalaistuksen kehittäjänä. Tästä tunnetuin osa on syksyisin järjestettävä Valon kaupunki -tapahtuma, joka on paisunut jo yli 100 000 kävijän kaupunkifestivaaliksi.

Jyväskylä teetti vuonna 2000 Pohjoismaissa ensimmäisenä koko kaupungin alueelle valaistuksen yleissuunnitelman, jota on vuosien mittaan toteutettu rakentamalla toista sataa pysyvää valaistuskohdetta eri puolille kaupunkia. Myös energiatehokkuutta on lisätty ja valaistuksen laatua kehitetty.

– Juuri onnistumisten vuoksi on syytä katsoa, missä kaikessa muussa valo voisi olla mukana ja mitä uutta yhteistoimintaa voitaisiin kehittää, sanoo palvelupäällikkö Kari Ström, joka on ollut alusta saakka mukana kehittämässä Valon kaupunkia.

Yksi kunnianhimoinen tavoite ValoVisiossa on päästä käynnistämään valaistusalan tutkimusta ja jopa korkeakoulutasoista koulutusta.

– Alan koulutus on ihan retuperällä Suomessa, Jyväskylällä on paljon potentiaalia olla kaupunki, jossa sitä järjestetään.

Koulutusta ja valaistusalan kehittämistyötä tukemaan perustetaan keskustan alueelle yksi tai useampi koealue, joita voivat hyödyntää esimerkiksi oppilaitokset tai alan toimijat.

Koulutuksen aloittaminen edellyttää esiselvityksen laatimista yhteistyössä opetusministeriön ja paikallisten oppilaitosten kanssa.

Valosta halutaan myös entistä kirkkaampi matkailuvaltti Jyväskylälle. Sitä tukevat ideat pysyvästä valotaidekeskuksesta ja uusista pimeän ajan valotapahtumista. Myös vanhoihin vuotuisjuhliin halutaan panostaa uusin ideoin, kuten itsenäisyyspäivän tai jouluajan valaistukseen.

Valon kaupunki ei rajoitu vision mukaan myöskään pelkästään pimeään vuoden aikaan, vaan se ulottuu myös valoisaan kesään.

– Luonnonvalo on monelle ulkomaalaiselle iso ihme, joten esimerkiksi kesätapahtumien markkinoinnissa tätä kannattaa tuoda esille.

Valovisio on laadittu monialaisessa ohjausryhmässä, jossa on mukana kaupungin eri toimialojen lisäksi Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän Messut Oy. Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi Valovisio2030:n maanantaina. Uuden yleissuunnitelman laatimiseen sekä jouluvalaistuksen kehittämiseen on varattu rahoitusta jo tämän vuoden investointiohjelmassa. Muilta osin osahankkeiden rahoitustarpeet käsitellään vuosittaisen budjettikäsittelyn yhteydessä.