Jyväskylä vastasi aloitteeseen: seksuaaliseen häirintään puuttumiseen löytyvät selkeät linjaukset

Jyväskylässä on otettu vakavasti seksuaaliseen häirintään puuttuminen kouluissa. Kaupungin perusopetuksessa koulujen toimintasuunnitelmiin on kirjattu toimintaohjeet oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, ja järjestyssäännöt on päivitetty yhteisesti viime keväänä.

Opetushallituksen opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi on myös otettu käyttöön keväästä 2018 alkaen.

Jyväskylän peruskoulujen toimintaohjeet perustuvat Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille 2017–2020. Suunnitelmassa on erikseen kirjattu tavoitteeksi sukupuolisen hienotunteisuuden edistäminen ja häirintään puuttuminen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa puolestaan ollaan parhaillaan päivittämässä koko Gradian opiskeluhuoltosuunnitelmaa, jonka liitteenä on myös suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Se sisältää myös suunnitelman seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä ja siihen puuttumisesta.

Kaupunginhallitus katsoi maanantaina kokouksessaan näiden toimien vastaavan valtuutettu Joonas Köntän (kesk.) valtuustoaloitteeseen, missä edellytettiin Jyväskylän koulujen käytänteiden selvittämistä seksuaaliseen häirintään puuttumisessa.