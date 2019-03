Jyväskyläläinen Bella Forsgren ehdolla eurovaaleissa

Jyväskyläläinen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen Bella Forsgren on valittu vihreiden eurovaaliehdokkaaksi.

Vihreät julkistivat 12 uutta eurovaaliehdokasta lauantaina.

Forsgren on 26-vuotias ja asuu Jyväskylässä, mutta on kotoisin Äänekoskelta. Hän on myös vihreiden puoluehallituksen jäsen.

Eurovaaleissa ehdolle asettuivat hänen lisäkseen kansanedustajat Hanna Halmeenpää Kalajoelta ja Olli-Poika Parviainen Tampereelta sekä

Sameli Sivonen, Bicca Olin, Fatim Diarra ja Leena Brandt Helsingistä sekä Rauli Virtanen Espoosta. Vaasasta ehdolla on Lotta Alhonnoro ja Kajaanista Silja Keränen, Pedersörestä Thomas Snellman ja Rovaniemeltä Miikka Keränen.

– Olemme kaikki ison haasteen edessä: Kestävä ilmastopolitiikka on saatava politiikan keskiöön sekä Suomessa että EU:ssa. Suomen EU-puheenjohtajakausi kolkuttelee ovilla – näiden vaalien aikana onkin luotava painetta parempaan ilmastopolitiikkaan, Bella Forsgren sanoo.

Europarlamenttivaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 26. toukokuuta 2019. Viiden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa valitaan Suomen edustajat Euroopan parlamenttiin, joka on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. Suomesta valittavien parlamentaarikkojen määrä on vuoden 2019 vaaleissa 14.