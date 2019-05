Jyväskyläläinen Jani Lehtinen, 23, on edelleen kateissa – vihjeitä kaivataan, näin etsinnät ovat edenneet

Sisä-Suomen poliisi pyytää edelleen havaintoja 23-vuotiaasta jyväskyläläisestä Jani Lehtisestä. Hän katosi Jyväskylän Kortepohjasta 22.3.2019.

Etsintöjä on tehty poliisin johdolla Rautalammen ja Pieksämäen kuntien raja-alueilta Ysitien läheisyydessä muun muassa Ahvenkosken, Rakoniemen ja Noukanniemen alueilta sekä näiden väliin jäävästä maastosta. Poliisin apuna etsinnöissä on ollut sekä rajavartiolaitos että pelastuslaitos. Maaston lisäksi etsintöjä on tehty myös vesistöistä.

Ei ole viitteitä, että katoamiseen liittyisi rikosta.

Lehtinen on noin 190 cm pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on vaaleat, lyhyeksi leikatut hiukset ja kasvoissa aknearpea, poliisista kuvaillaan. Katoamishetkellä Lehtisellä oli todennäköisesti yllään turkoosinsininen tuulitakki, mustat reisitaskuhousut, vaaleanruskeat nilkkurit, harmaat kynsikkäät, musta pipo sekä tumman ja vaalean värinen huivi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki katoamisen jälkeen Lehtisestä tehdyt havainnot ja katoamiseen mahdollisesti liittyvät muut tiedot poliisin numeroon 050 456 0471.