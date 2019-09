Juhani Salo, 29, istuu Jyväskylän Ruokkeella omakotitalokommuunin pihanurmella. Lokakuun puolivälissä hän ottaa rinkan selkään ja suuntaa Baltian ja Itä-Euroopan kautta Välimeren rantaan. Suunnitelmana on kiertää koko maapallo ilman lentokonetta.

Vielä muutama vuosi sitten Salo ei olisi uskonut lähtevänsä matkalle, josta hän nyt kertoo.

Saarijärveltä kotoisin oleva Salo on 14-vuotiaasta asti tehnyt lähes yhtäjaksoisesti töitä. Ammatit ovat vaihdelleet hautausurakoitsijasta jalkapalloseuran junioripäällikköön ja laskettelunopettajaan.

Opiskellessaan Jyväskylän yliopistossa liikunnan ja terveystieteiden opettajaksi hän teki parhaimmillaan kahdeksaa eri työtä päällekkäin.

Elämä on ollut täynnä suunnitelmia ja aikatauluja. Kun töitä on ollut liikaa, myös illat ja viikonloput ovat kuluneet niihin. Vaikka Salo edelleen arvostaa työtä, tapa tehdä sitä on muuttunut.

– Havahduin siihen, haluanko määritellä itseäni niin paljon töiden kautta. Varsinkaan kun en ole oppinut tuntemaan itseäni oikein muuten.

Viime talvena löytyi työ opettajana idyllisessä maalaispitäjässä Vesannolla Pohjois-Savossa.

– Talvi oli kylmä ja pitkä. Vesannolla oli aika vähän oman ikäisiä ihmisiä, vaikka yhteisö olikin aivan huikea ja lämminhenkinen. Aloin miettiä, että mitäs sitä keksisi jotain pöhköä. Sitten tuli ajatus tien päälle lähdöstä.

Salo on reissannut aiemmin noin 30 maassa Aasiassa ja Euroopassa. Tällä kertaa matka suuntautuu kohti Etelä-Amerikkaa. Tarkoitus on liftata Kanarialta purjeveneen kyytiin ja päätyä Karibian saarille. Idea tuli ystävältä, joka on tehnyt saman.

Salo uskoo, että liftaamista helpottaa Kanarialla vuoden lopussa alkava purjehdustapahtuma, jossa satoja veneitä lähtee ylittämään Atlanttia. Myös Salon tyttöystävä liittyy tässä vaiheessa matkaan, sillä hän suuntaa keväällä alkavaan opiskelijavaihtoon Peruun.

Etelä-Amerikan jälkeen Salon matkasuunnitelmat ovat vielä auki.

Salo haluaa nähdä, miten hän selviää, kun perustarpeiden tyydyttäminen täytyy ratkaista reissun päällä eri tavalla kuin kotona.

Matkaan kuuluu myös maailmanennätys-projekti. Saapuessaan uuteen maahan Salo aikoo hakeutua paikalliseen kouluun opettamaan vaikka vain päiväksi. Opetettava aine voisi olla esimerkiksi liikunta.

Lopussa hän aikoo pyrkiä Guinnessin ennätystenkirjaan opettamisesta mahdollisimman monessa maassa.

Tavoite ei ole kuitenkaan kiveen hakattu vaan tärkeämpää on tutustua eri maiden kouluihin.

Matkakassa on kertynyt säästöistä vuosien varrella.

– On yleinen harhaluulo, että matkustaminen on kallista. Suomessa kuukausittainen budjettini on luultavasti isompi kuin tien päällä, kunhan tekee asumisen ja ruoan kannalta oikeita valintoja, Salo sanoo.

Maata pitkin matkustaminen on usein kalliimpaa kuin lentäminen, mikä on Salosta nurinkurista.

– Arvostan hidasta matkustamista. Siinä ehtii kokea. Toivon, että etäisyys paikallisiin ihmisiin ja kokemuksiin olisi mahdollisimman pieni.