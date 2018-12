Jyväskyläläinen Ommellinen teki ensimmäisen pukunsa Linnan juhliin

Jyväskyläläinen, printtikankaistaan ja trikoovaatteistaan tunnettu Ommellinen valmisti tänä vuonna ensimmäisen pukunsa Linnan juhliin.

– Puku on tehty vihreästä Lumous­-kankaastamme. Yläosa on todella pelkistetty, mutta helma on iso ja näyttävä, yrittäjä Liisa Häkli kertoo.

Pukua kantaa varkautelainen Maria Koskinen. Koskisen puolison Jouko Juvosen yritys Elcoline Group palkittiin tänä vuonna valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla.

Liisa Häkli sai tiedustelun myös toisesta iltapuvusta. Kysyntä yllätti.

– Ensi vuonna osaamme varautua paremmin varaamalla iltapukuun sopivaa materiaalia jo valmiiksi.

Ommellisen valikoimassa on pääasiassa neuloskankaita, mutta myös puuvillasatiineja. Linnassa nähtävään pukuun yhdistettiin niitä molempia.

– Kierrätys sopii Linnan juhlien tämän vuoden teemaan. Puvussa käytettiin minulle aiemmin tehtyä puuvillasatiinista alaosaa, johon yhdistettiin yläosa saman kuosin trikookankaasta.

– Projekti on ollut hauska meille kaikille. Ompelijat pääsivät samalla tekemään jotain erilaista, teemme kuitenkin muuten pääasiassa arkivaatteita.

Millä mielellä Liisa Häkli odottaa hetkeä, jolloin hänen luomuksensa nähdään Linnan punaisella matolla?

– Onhan se tosi jännää! Ennen kaikkea minua jännittää ylipäänsä myönteisellä tavalla asiakkaan puolesta. En osaa ajatella asiaa vielä Ommellisen kannalta, vaan ennen kaikkea, kuinka ihanaa heille on päästä juhliin.

– Pääsimme täällä prinsessajuttuun mukaan. Se on todella kutkuttavaa!

Juhla-asuista ei kuitenkaan ole tulossa Ommellisen arkea.

– Kerran vuodessa voisi kuitenkin jatkossakin olla hauska päästä tekemään jotain tällaista. Ensi vuonna osaamme varautua itsenäisyyspäivään paremmin jo ennalta.

Ommellinen työllistää yhteensä seitsemän ihmistä.

Myös keuruulainen Paula Vehkomäki suunnitteli tänä vuonna ensimmäisen pukunsa Linnan juhliin. Pellavaista pukua kantaa Uudellamaalla asuva nainen.

– Hän ja hänen puolisonsa edustavat Linnassa Suomen uhanalaisten ympäristöjen, lumisten talvien ja puhtaan Itämeren puolesta, Vehkomäki sanoo salaperäisesti.

Puvun väreinä ovat musta, merensävyt ja valkoinen. Vehkomäen mukaan pellava sopii hyvin sekä itsenäisyyspäivään että kantajalleen.

– Pellava on melkein kuin luonto itse. Se taipuu moneksi ja maatuu maaksi.

Ensipuhelun jälkeen Vehkomäki tarttui kynään ja paperiin.

– Tein erilaisia luonnoksia ja kokosin värimaailmaa. Lähetin hänelle kuvia. Kun kävin ottamassa mittoja ja näin hänet, oli suunnitelma mielessäni selvä.

– Tein lopulta kaksi pukua ja hän valitsi juuri sen, jota olin heti ajatellut. Mekon henki on luminen ja multava maa, vuodenajat, vihreä sammalmetsä ja meri, Vehkomäki maalailee.

Linnassa nähdään tänään myös muita keskisuomalaisten suunnittelijoiden asuja. Jyväskyläläiset Tommi Soidinmäki ja Iina Naumanen suunnittelivat puvun Kaisa Wallinheimolle.