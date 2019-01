Jyväskyläläinen muusikko kohtasi Aapeli-myrskyn Viking Gracella: "Tuollaista mouhoavaa Itämerta en muista koskaan hytin ikkunasta nähneeni"

Anneli Mattilan yhtyeessä koskettimia soittava jyväskyläinen muusikko Mikko Pellinen, 42, kohtasi Aapeli-myrskyn tiistai-yönä Itämerellä. Oma keikka Turku–Tukholma-väliä kulkevalla Viking Gracella oli suurimpien aaltojen iskiessä onneksi jo ohi. Myrskyn moukaroidessa risteilyalusta Pellinen oli omassa hytissään.

– Avomeren keinutus ei ollut pahinta kokemaani, eli meillä taitaa nyt olla pätevä kapteeni, mutta tuollaista mouhuavaa Itämerta en muista hytin ikkunasta koskaan nähneeni, keskiviikkona iltapäivällä Maarianhaminasta tavoitettu Pellinen kertoo.

Viking Grace joutui Pellisen mukaan kovimman myräkän kouriin yllättäen paluumatkalla Tukholman ja Maarianhaminan välisellä avomeriosuudella.

– Vaikka tuulennopeudet ovat varmasti jo laskeneet, niin takaisin tullessa keinutti tänään päivällä enemmän kuin viime yönä. Ihan aikataulussa me silti Maarianhaminaan tulimme. Näitä aallokoita lukuun ottamatta tämä on ollut ihan tavallinen risteily. Hyvin hiljaista laivalla kyllä eilen illalla oli.

Sen verran rajua keinutus on ollut, että Pellinen uskoo matkapahoinvoinnista kärsivien varmasti oireilleen.

– Laitoimme keikkamme jälkeen varotoimenpiteenä soittimet koteloihinsa ja kosketinsoittimet alas telineiltä, mitä ei yleensä laivoilla tarvitse tehdä.

Pitkään muusikkona työskennellyt ja paljon risteilylaivoilla esiintynyt Pellinen muistelee kohdanneensa vain kerran sellaisen myrskyn, että keikka piti jättää väliin.

– Se johtui siitä, että yökerhossa ei ollut ketään, koska siellä ei olisi pysynyt pystyssä. Tästä on jo kymmenen vuotta aikaa. Toki kovassa aallokossa soittaminen vaikeutuu. Nykyisillä isommilla laivoilla pitää tuulen nopeuden nousta 20 metriin sekunnissa, ennen kuin sitä oikeastaan edes huomaa lavalla. Toki rumpalilla voi olla hankalampaa, koska painopiste on takapuolen alla. Viking Grace on isompi ja uudempi kuin monet muut täällä liikennöivät laivat, joten tähän tuulet vaikuttavat vähemmän, Mikko Pellinen sanoo.