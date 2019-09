Jyväskyläläinen opettaja Jukka Sinnemäki valittiin tuhansien joukosta palkittavaksi Intiassa – mediapyöritys alkoi somevideosta

Jyväskylän kristillisen koulun luokanopettaja Jukka Sinnemäki vastaanottaa sunnuntaina Global Teacher Award -palkinnon Intiassa. Tieto voitosta tuli puolitoista kuukautta sitten, ja keskiviikkona Sinnemäki lensi paikan päälle Delhiin.

Sinnemäen ilmiantoi mukaan kisaan espanjalainen opettaja Xuxo Ruiz. Lisäksi Sinnemäen piti etsiä itse viisi muuta opettajaa suosittelijoikseen.

Kisa järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Tänä vuonna mukana oli Sinnemäen tietojen mukaan noin 7 000 hakijaa. Saman palkinnon vastaanottaa hänen kanssaan useita opettajia ympäri maailmaa.

Sinnemäki on opettanut 20 vuoden ajan ja toiminut myös rehtorina. Hän on kasvatustieteiden ja filosofian maisteri ja hänellä on lisäksi tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Sinnemäen opetus perustuu oppilaan kohtaamiseen sekä turvallisen ilmapiirin luomiseen.

– Silloin on helppo kokeilla rajoja, uskaltaa onnistua ja epäonnistua sekä kokea olevansa itsensä. Ainakin pyrin siihen, että jokainen voisi kokea arvonsa sillä kuka on, eikä suoritusten mukaan. Vaikka arvostan totta kai hyviä suorituksia ja sitä, että tehdään koulutyöt hyvin.

Sinnemäki kiittelee myös työyhteisöään, jossa on voinut kokeilla erilaisia asioita.

Viime vuonna Sinnemäki oli ehdolla myös intialaisjuurisen Global Teacher Prizen voittajaksi. Palkintoa on kutsuttu opetuksen Nobeliksi.

– Jos peilaan siihen ehdokkuuteen, niin kyllähän se antoi näkyvyyttä ja sai maailmanlaajuista huomiota. Arvostan itse palkinnoissa ylivoimaisesti eniten verkostoja ja kansainvälisiä kehittämismahdollisuuksia sekä tätä koko meidän alan kehittämistä.

Miltä palkinnon saaminen tuntuu?

– Kyllä syvä kiitollisuus on, mutta kun työtä tekee antautuneesti, ei palkinto pyöri mielessä. Kansainvälisten tuttavien kautta olen huomannut, että kyllä palkinnolla on todella iso merkitys. Totta kai se motivoi omassa työssä, ja sitä pystyy sitten kehittämään ja jakamaan muiden ihmisten kanssa. Tästä saa myös elämänmittaisia ystäviä.

Sinnemäki kertoo joutuneensa viime viikkoina kansainväliseen mediapyöritykseen. Yhteydenottoja on tullut myös useiden valtioiden opetusministeriöistä.

Syynä tähän lienee yllättäen yli kolme miljoonaa katsojaa Facebookissa kerännyt viherseinävalmistaja Naavan jakama video, jolla kerrotaan Sinnemäen opetusmetodeista. Voit katsoa videon tästä:

Sinnemäki on tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa muun muassa luokkahuoneiden tekemisessä viihtyisäksi.

– Olen iloinen, että video on herättänyt maailmanlaajuisesti keskustelua opettajuudesta, koulun ja kasvatuksen merkityksestä.

Intiassa ohjelmassa on ennen pääjuhlaa vielä muun muassa paikallisten opettajien koulutusta sekä kouluvierailuja.