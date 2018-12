Jyväskyläläinen professori Janne Kotiaho Suomen Luontopaneelin puheenjohtajaksi

Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiaho on nimitetty Suomen Luontopaneelin puheenjohtaksi ensi vuoden alusta lähtien. Luontopaneeli on ympäristöministeriön vuonna 2015 asettama monialainen tieteen ja politiikan rajapinnassa toimiva riippumaton elin. Sen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus, edistää luonnon käytön kestävyyttä sekä turvata ihmise ylisukupolvinen hyvinvointi.

Kotiaho on ansioitunut tutkija ja aktiivinen luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuuden puolestapuhuja sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on julkaisuust noin 160 tieteellistä tutkimusartikkelia. Jyväskylän yliopistossa hän on ekologian professori ja johtaa yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteistä resurssiviisauteen ja kestävyystutkimukseen keskittyvää tutkimusyhteisöä.

Jyväskylän yliopistosta on vahva edustus Suomen Luontopaneelin toisella toimikaudella. Kotiahon lisäksi paneelin varsinaiseksi jäseneksi on kutsuttu bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijatohtori Anna Oldén.

Suomen Luontopaneeli toimii myös hallitustenvälisen luontopaneelin eli IPBES:n tukena.