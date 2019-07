Jyväskyläläisen Heidin, 37, kanssa koko elämänsä viettänyt lapsi vietiin pois – Lapsikaappauksesta syytetty äiti kertoo tarinansa

Hetken tuntuu kuin puhelinyhteys Jyväskylästä Italian Sisiliaan olisi katkennut.

Ensin kuuluu vain hiljaisuutta, sitten vaimeaa rahisevaa ääntä. Ääni voimistuu nyyhkytykseksi ja lopulta itkuksi.

Puhelimessa on 37-vuotias jyväskyläläislähtöinen Heidi. Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään läheistensä yksityisyyden suojelemiseksi.

Heidi on määrätty Keski-Suomen käräjäoikeudessa vangittavaksi epäiltynä lapsikaappauksesta. Huhtikuussa Heidistä tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys, minkä jälkeen Interpol julkaisi kadonneeksi ilmoitettujen henkilöiden sivustolla Heidin lapsen kuvan. Keskusrikospoliisin mukaan tämä johtui inhimillisestä virheestä: poliisi näppäili kuulutuksen julkiseksi, vaikka sen olisi pitänyt näkyä vain viranomaisille.

Seuraavalla viikolla poliisit hakivat Heidin Sisiliassa. Hän vietti yhden yön telkien takana, minkä jälkeen Italian viranomaiset vakuuttuivat siitä, että suomalaisäiti ei ole pakoilemassa oikeutta.

Heidi palasi kotiinsa odottamaan jatkotoimenpiteitä: hänen luovuttamistaan Suomeen ja 4-vuotiaan pojan sijoittamista isälleen.

Heidi kokee tulleensa oikeusjärjestelmän kaltoinkohtelemaksi. Syyttäjä vaatii Heidille 6–10 kuukauden vankeusrangaistusta, ja lapsi on määrätty sijoitettavaksi kiireellisesti isän luokse. Tämän jutun ilmestyessä lapsi on todennäköisesti isänsä kyydissä, automatkalla Sisiliasta kohti Suomea.

Heidi ja lapsi ovat asuneet Sisiliassa heinäkuusta 2017. Isä ja lapsi ovat viettäneet Heidin mukaan yhdessä yhteensä noin 60 tuntia, suurimman osan tästä valvotusti. Tuntimäärä vaikuttaa oikeuden huoltajuus-, asumis- ja tapaamisoikeusasiakirjojen perusteella oikealta.

– Tämä on ihan painajaista. Tuntuu kuin oma kotimaani vetäisi minulta maton jalkojen alta, polkisi maahan ja löisi vielä lapiolla päähän, Heidi sanoo.

– En koe olevani syyllinen mihinkään. Minulla kävi vain huono tuuri: sain lapsen väärään aikaan väärän ihmisen kanssa.

Lapsi syntyi helmikuussa 2015 Jyväskylässä.

Heidillä ja lapsen isällä oli takanaan myrskyisä ja vaihteleva suhde. Välillä oltiin pitkiä aikoja erillään, välillä palattiin yhteen. He eivät olleet kirjoilla samassa osoitteessa, raskaus ei ollut harkittu, pariskunta erosi ennen lapsen syntymää ja isyys vahvistettiin vasta oikeuden määräämällä dna-testillä.

Heidin mukaan ongelmia aiheut­ti isän aggressiivinen, kontrolloiva, epävakaa ja vilpillinen käytös. Keski-Suomen käräjäoikeudesta vahvistetaan Keskisuomalaiselle, että mies on tuomittu pahoinpitelystä ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Lisäksi häntä kohtaan on haettu kahdesti lähestymiskieltoa.

– Mies tuli ja meni, ei ottanut vastuuta. Sitten hän saattoi tulla takaisin, pyydellä anteeksi ja kertoa muuttuneensa. Minä olin hölmö ja uskoin, Heidi kertoo.

Heidi toimi lapsen ensimmäiset elinvuodet yksinhuoltajana ja vastasi lapsenhoitoon liittyvistä kustannuksista. Isä kävi tapaamassa vauvaa ensin Heidin kodissa, mutta lastensuojelu suositteli pian, että kiistoja aiheuttaneet kohtaamiset siirrettäisiin kodin ulkopuolelle.

Tapaamiset jatkuivat riitaisina. Lopulta Heidi koki, että puhevälit ovat niin huonot, että kommunikointi hoidettaisiin jatkossa asianajajien välityksellä.

– Olen silti painottanut, että lapsi saa mennä aina isänsä luokse ja lapsella on oikeus isään. Olen itsekin avioerolapsi, joka on varttunut isän luona, Heidi sanoo.

Seuraavaksi isä alkoi vaatia ”tasa-arvoa vanhempien välille” ja hakea yhteishuoltajuutta.

Keski-Suomen käräjäoikeus määräsi joulukuussa 2016, että yksinhuoltajuus jatkuu ja lapsi pysyy äitinsä luona. Lastensuojelun olosuhdeselvitykset tukivat yksinhuoltajuutta: niiden mukaan Heidin vanhemmuus oli sensitiivistä ja lapsen tarpeet huomioivaa.

Marraskuussa 2016 Heidi oli mennyt naimisiin italialaisen miehen kanssa, ja perhe alkoi valmistella muuttoa miehen kotipaikkaan Sisiliaan. Heidi lopetti yrityksensä, myi kotinsa ja sijoitusasuntonsa. Hän teki pysyvän osoitteenmuutoksen, joka astui voimaan kesäkuun 2017 ensimmäisenä päivänä.

Heidi myöntää, että ei informoinut lapsen isää tulevasta muutosta. Heillä ei ollut puheyhteyttä, ja Heidi oli kokenut isän käytöksen niin vainoavaksi, että oli hakenut turvakieltoa. Turvakielto estää henkilö- ja osoitetietojen luovuttamisen rekistereistä.

– Mutta en muuttanut mitenkään salaa. Valmistelin asiaa kuukausien ajan, Heidi sanoo.

Hän korostaa, että yksinhuoltajalla on oikeus muuttaa ulkomaille.

– Olen lukenut lapsikaappauksesta, jossa äiti on ottanut omalla hoitovuorollaan lapsen ja lähtenyt pakoilemaan Eurooppaan. Se on kaappaus. Mutta minun kohdallani se, mitä sanotaan kaappaukseksi, on vain elettyä elämää.

Alle viikko osoitteenmuutoksen jälkeen Heidi kuuli epämieluisan uutisen. Vaasan hovioikeus, jonne isä oli valittanut käräjäoikeuden päätöksestä, määräsi lapselle yhteishuoltajuuden.

Heidi asettui lapsen kanssa Italiaan.

Isän mukaan Heidi oli erehdyttänyt häntä ja katkaissut isän ja lapsen välisen suhteen. Heidi tuomittiin maksamaan uhkasakkoja, koska hän ei Keski-Suomen käräjäoikeuden mukaan noudattanut päätöstä lapsen oikeudesta tavata isäänsä.

Heidin mielestä ongelma oli siinä, että riitaisat vanhemmat eivät päässet sopuun, kuinka isän ja lapsen tapaamiset järjestettäisiin.

Samaan aikaan lapsen huollosta ja elatuksesta käytiin oikeustaistelua. Keski-Suomen käräjäoikeus määräsi kesäkuussa 2018, että lapsi muuttaisi asumaan isänsä luokse. Oikeus huomioi, että lapsi on asunut koko ikänsä äitinsä luona ja hänellä on äitiin vahvempi kiintymyssuhde. Lapsen oikeutta isään pidettiin kuitenkin painavampana syynä.

Hovioikeus teki saman päätöksen viime syksynä. Koska lapsi on niin nuori, hänen mielipiteellään ei ole asian ratkaisemisessa merkitystä.

Oikeus piti todennäköisenä, että Heidi on vieraannuttanut lasta isästään. Oikeus ei myöskään katsonut perheen olosuhteita Italiassa vakiintuneiksi. Heidi oli eronnut miehestä, jonka kanssa muutti Sisiliaan.

– Mies ei kestänyt lapsen huoltajuuskiistaan liittyvää epävarmuutta. Hän pelkäsi, että jos saamme uuden lapsen, hänetkin viedään väkisin Suomeen. Minulla on kuitenkin hyvät välit hänen kanssaan, Heidi sanoo.

Heidi pitää loukkaavana oikeuden näkemystä siitä, että olosuhteet Sisiliassa eivät olisi vakiintuneet. Lapsi on käynyt koko ajan samaa koulua ja löytänyt kaveripiirin. Heidillä on työpaikka ja uusi puoliso. Lisäksi perheen luona käy ystäviä ja sukulaisia enemmän kuin Suomessa: esimerkiksi viime vuonna kolmen kuukauden ajan.

– Lapsen koti, perhe, lemmikit, elämä ja ystävät ovat täällä. Normaalisti oikeus katsoo, että vuoden asumisen jälkeen olosuhteet ovat vakiintuneet niin, että palauttaminen aiheuttaa liikaa traumoja.

Heidi pitää myös syytteitä vierottamisesta väärinä.

– Mitään vierottamista ei voi tapahtua, kun mitään suhdetta isän ja lapsen välille ei ollut syntynyt.

Keväällä 2018 lapsen isä teki rikosilmoituksen lapsikaappauksesta. Asia eteni syyttäjälle, joka vaati Heidiä vangittavaksi, luovutettavaksi Suomeen ja passitettavaksi Helsingin poliisivankilaan.

Syyttäjä epäilee Heidin karttavan oikeudenkäyntiä, koska tämä ei ole toimittanut viranomaisille osoitetietojaan. Heidi vetoaa turvakieltoon, jonka oli hankkinut lapsen isän käytöksen takia. Hän on toimittanut viranomaisille postiosoitteen, josta hänet tavoitetaan Sisiliassa ja ollut puhelimitse yhteydessä asiaa tutkivaan poliisiin.

– En ole kertonut tarkkaa osoitetta, koska se ei ole turvallisuutemme kannalta hyvä juttu. Sain tammikuussa 2018 uhkauskirjeen vanhaan työosoitteeseeni Suomessa ja säikähdin pahasti, Heidi kertoo.

Hän pitää vangitsemismääräystä kohtuuttomana muun muassa sen takia, että Heidi saapui viime vuonna vapaaehtoisesti Suomeen kahta eri huoltajuusoikeudenkäyntiä varten. Lisäksi Heidi kävi viime kesäkuussa itse poliisin kuulusteltavana lapsikaappauksesta.

– En ole piilotellut missään vaiheessa. Jos piilottelisin, en laittaisi lasta kouluun tai hankkisi työpaikkaa, Heidi ihmettelee.

– Nyt minut halutaan varmuuden vuoksi Suomeen odottamaan istuntoa, jolle ei ole annettu edes päivämäärää.

Tällä viikolla lapsen isä saapui Sisiliaan. Italian sosiaalityöntekijät olivat saaneet Suomesta ohjeet, joiden mukaan lapsi saa totutella muutaman päivän ajan uuteen huoltajaansa. Sen jälkeen lapsi ja isä matkustaisivat autolla Euroopan läpi Suomeen.

Keskiviikkoiltana lapsi kertoi isän tapaamisen jälkeen, että voisi kenties muuttaa Suomeen ”joskus paljon isompana”. Kun lapsi lähtee isän matkaan, ei Heidillä ole tietoa, milloin tapaa hänet seuraavan kerran.

– Lapsi revitään irti äidistään ja kaikesta tutusta. Mikä on se lapsen etu, joka tässä tapauksessa toteutuu, Heidi kysyy.

Jäljellä on vielä oljenkorsi.

Heidi on vedonnut Haagin lapsikaappaussopimukseen, jonka perusteella palautuksesta voisi kieltäytyä, jos lapsi vastustaa sitä ja on sopeutunut uuteen ympäristöönsä. Lisäksi Heidin italialainen asianajaja valmistelee asian viemistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Heidillä ei kuitenkaan ole tietoa oikeuskäsittelyjen tai oman pidättämisensä aikatauluista.

– Minulla on vielä luottamus siihen, että oikeus voittaa, mutta minä ja lapseni joudumme maksamaan siitä aika kovan hinnan.

Heidin elämä on ollut välillä niin uuvuttavaa, että ”hyvä kun jaksoi hengittää”.

Hän on yrittänyt nauttia tänä kesänä elämästä lapsen kanssa kuin viimeistä päivää, mutta samaan aikaan on pitänyt jännittää, ilmestyvätkö seuraavaksi oven taakse poliisit tai sosiaalityöntekijät.

Heidi haluaa kertoa tarinansa, koska se paljastaa hänen mukaansa asioita, joita ”yhteiskunnan pinnan alla tapahtuu”. Lisäksi Heidi uskoo, että juttu voi toimia varoituksena jollekin samanlaisessa tilanteessa olevalle. Lapsikaappaukset Suomesta ulkomaille ovat yleistyneet 2010-luvulla.

– Moni tuttu on sanonut, että elämäni on ollut kuin elokuvaa. Tällaista elokuvaa en haluaisi kenenkään kohdalle.

Heidin haastattelun lisäksi jutussa on käytetty asiaan liittyviä lastensuojelun olosuhdeselvityksiä ja lausuntoja, elatussopimuksia, viranomaisten sähköposteja ja Keski-Suomen käräjäoikeuden sekä Vaasan hovioikeuden asiakirjoja. Keskisuomalainen on nähnyt Heidin saaman uhkauskirjeen. Lapsen isä kieltäytyi haastattelusta.