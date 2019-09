Jyväskyläläisen Saaran, 63, kertomuksesta roihahti kuuma keskustelu paikallisbusseista – "Kivut tuntuvat yhä, vaikka tapauksesta on jo päiviä"

Jyväskylän paikallisliikenteen linja-autonkuljettajien ajotavoista on noussut vuolas keskustelu Facebookissa Jyväskylän Puskaradio -nimisessä ryhmässä. Eräs matkustaja, 63-vuotias, rollaattorilla liikkuva Saara Apilo kertoi ensin ikävästä kokemuksestaan, ja päivitys keräsi peräänsä nopeasti lukuisia kertomuksia hankaluuksista paikallisbusseissa.

Keskustelu on vilkasta myös KSML.fi:ssä aiheesta julkaistun jutun perässä.

– On hyvä, että epäkohdat nousevat keskusteluun, mutta korostan, että valtaosin paikallisliikenteen kuljettajat ovat hyvin ammattitaitoisia, asiallisia ja ystävällisiä. On harmi, että muutamat ajotyylillään pilaavat paikallisliikenteen mainetta, Apilo sanoi.

Apilo muistelee omaa epäonneaan.

– Kun olin noussut rollaattorin kanssa bussiin, lähdin tietysti bussin etuosaan maksamaan. Kun olin saanut maksetuksi, bussi ampaisi äkäisesti liikkeelle ennen kuin ehdin istumaan.

– Löin itseäni penkkeihin, sain mustelmia ja selässä joku lihaskin venähti kipeästi. Kivut tuntuvat edelleen, vaikka tapauksesta on jo muutamia päiviä. Olisin toivonut, että kuljettaja olisi odottanut, että huonojalkaisena ehdin istumaan ennen liikkeellelähtöä, Apilo sanoi.

Suoranaiselta lattialle kaatumiselta Apilo tällä kertaa välttyi, mutta liikkeelle lähdön ja pysäyttämisen tilanteissa myös kaatumisia on sattunut, niistä ihmiset Puskaradio-ryhmässäkin kertovat.

Vaikka bussissa kompuroidaan, kaikkia kolhuja ja kaatumisia ei viedä valituksina eteenpäin.

– Kivut ja kiukku usein vain niellään, Apilo arvelee.

Apilon mielestä voisi siksi olla hyvä, että kuljettajat ja liikennöitsijä seuraisivat myös epävirallisia keskusteluja sosiaalisessa mediassa, kuten vaikkapa juuri tätä Apilon tarinan kirvoittamaa palautetulvaa.

Ikävien kokemuksien joukossa esille nousevat erityisesti ärhkästi nytkähtävät liikkeellelähdöt ja äkkijarrutukset. Ovien sulkeminen ennen kuin matkustaja on kokonaan ulkona, etenkin jos mukana on vaikka rollaattori tai lastenvaunut, on toinen huolenaihe.

– Minullekin on käynyt niin, että rollaattori on vielä autossa, kun ovia jo suljetaan. Aina ei edes huutaminen auta, jos kuljettajalla on "napit korvissa", Apilo sanoi.

Myös lastenvaunuja on ollut vaarassa jäädä bussin ovien väliin – jopa yksittäisiä matkustajia.

Lastenvaunujen kanssa matkustavat saavat kulkea arkisin maksutta kello 9–14. Saara Apilon mielestä sama etu voisi koskea rollaattorilla kukevia. Se sujuvoittaisi kaikkien liikkumista.

Samoin kannattaisi harkita muissa kaupungeissa jo toimivaa ratkaisua voida leimata bussikortti myös keskiosan sisäänkäynnin yhteydessä.

– Toivoisin myös, että myös työkyvyttömyyseläkeläiset luettaisiin maksuluokissa eläkeläisiin, yli 65-vuotiaisiin, Apilo sanoi.