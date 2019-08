Kello on 15.50 maanantaina. Jyväskyläläinen Tuija Häkkinen, 64, on valmiustilassa. On kymmenen minuuttia H-hetkeen eli siihen, kun Jyväskylän kansalaisopiston liikunta-, terveys- ja hyvinvointikurssien ilmoittautuminen alkaa.

Kansalaisopiston neuvonnassa Jyväskylän pääkirjastolla vuoroaan odottaa jo noin parikymmentä henkeä, pääosin varttuneempia naisia. Lisää väkeä lappaa sisälle koko ajan. Tämä siitä huolimatta, että ilmoittautua voisi myös puhelimitse tai internetissä. Tulijat ottavat pöydältä vuoronumeron, jolla pääsevät aikanaan ilmoittautumaan tiskille.

Häkkinen kertoo tulleensa paikalle hieman puoli neljän jälkeen. Miksi ihmeessä?

– Halusin tulla ilmoittautumaan opistolle, koska en ole opetellut tietokoneella ilmoittautumista. Lisäksi puhelimessa saattaisi olla jonoa, perusteli Häkkinen.

Häkkisen vuoronumerona oli 19 ja toivelistalla oli yksi, mutta sitäkin tärkeämpi kurssi.

– Shindo-rentoutusvenyttelyyn haluan päästä. Olen käynyt siinä jo joitakin vuosia. Shindo rentouttaa ja antaa energiaa. Kurssi on Vaajakoskella Väinölän päiväkodissa, Häkkinen kertoi.

Vaajakoskella asuva Häkkinen pitää tärkeänä, että kodin lähellä on liikuntamahdollisuuksia. Shindo-jatkokurssista Häkkinen maksaa 50 euroa.

– Kurssi kestää sekä syksyn että kevään. Verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin kansalaisopistoissa on edullista liikkua, hän sanoi.

Myös jyväskyläläinen Virpi Kaartinen, 79, halusi tulla paikan päälle opistolle ilmoittautumaan kursseille.

– Asun tässä lähellä ja samalla saatoin palauttaa kirjoja kirjastoon. On muutenkin hyvä lähteä välillä ulos, että tulee liikuttua ja nähtyä ihmisiä eikä vaan jumituttua sisälle asuntoon, Kaartinen kertoi.

Kaartisen toiveissa oli monenlaisia liikuntakursseja.

– Kuntoni leikkauksen jälkeen on mennyt huonoksi. Niska- ja selkäryhmät, lihaskuntoryhmät sekä pilates kiinnostavat. Olisi hyvä päästä liikkumaan pari kertaa viikossa, hän suunnitteli.

Jyväskylän kansalaisopiston rehtori Mikko Saikkosen mukaan maanantaina avautuneista terveys-, liikunta- ja hyvinvointikursseista suosituimpia olivat muun muassa pilateskurssit, jotka täyttyivät nopeasti. Myös mindfulness-ryhmät sekä osa joogaryhmistä täyttyivät hetkessä.

– Kello 16.15 meille oli tehty jo yli 3000 ilmoittautumista. Esimerkiksi joogassa tarjontaa on paljon, joten jos ei päässyt ykkösvaihtoehtoonsa, kannattaa kartoittaa muitakin vaihtoehtoja, Saikkonen sanoo.

Suurin osa opiskelijoista ilmoittautuu verkon kautta. Silti tietty porukka haluaa ilmoittautua paikan päällä ja osa puhelimitse.

– Paikan päällä ilmoittautuminen on myös sosiaalinen tapahtuma. Vuosi vuodelta netti-ilmoittautumisten osuus kasvaa ja muiden tapojen osuus pienenee, kertoo Saikkonen.

Uusina liikuntakursseina tarjolla oli muun muassa muistijoogaa sekä faskiakäsittelyyn perustuvaa kehonhuoltoa. Molemmat ryhmät täyttyivät heti iltapäivällä.

Saikkosen mukaan kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 12 000 opiskelijaa.

– Kysyntää toiminnalle on paljon, ja siihen yritämme vastata. Olemme pystyneet säilyttämään tuntimäärät suurinpiirtein ennallaan, Saikkonen kommentoi.