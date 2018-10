Jyväskyläläisen asianajajan somekäytös hämmästyttää – haukkunut tuomaria "lihavaksi hölmöksi"

Jyväskylän tunnetuimpiin asianajajiin kuuluvan Olli Santasen, 60, kirjoittelu sosiaalisessa mediassa on aiheuttanut hämmennystä keskisuomalaisissa oikeuspiireissä.

Santanen on kirjoittanut viime päivinä julkisilla Facebook-sivuillaan lukuisia päivityksiä, joissa on kritisoinut alatyylisesti useita oikeuslaitoksen edustajia. Hän on kutsunut esimerkiksi Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannia ”selkärangattomaksi” ja vaatinut, että tämä ”poistetaan, siirretään eläkkeelle tai mihin tahansa”. Toista käräjätuomaria hän on nimitellyt ”lihavaksi hölmöksi”.

Santanen on poistanut osan päivityksistään, mutta vielä keskiviikkoiltana hän kirjoitti ”pormestarin pitäneen käräjäoikeuden laamannia veronhimoisena”.

Keskisuomalainen tavoitti Santasen torstaina iltapäivällä oikeuden istunnon jälkeen. Santanen kertoi, että hänen kirjoittelussaan on ollut kyse sananvapaudesta ja keskustelun herättämisestä.

– Tässä maassa tarvitaan oikeaa keskustelua tärkeistä kysymyksistä. Yksi tapa herättää keskustelua on puhua täyttä paskaa Facebookissa tai Twitterissä, Santanen kommentoi.

Hänen mielestään tämäkin tapa on asianajajalle sovelias.

– Minä kirjoitan mihin tahansa, mitä haluan. Jos soitan kollegalleni New Yorkiin, hän sanoo, että ehdottomasti juuri näin pitää toimia.

Santanen on toiminut uransa aikana muun muassa tuomarina Helsingin raastuvanoikeudessa ja kihlakunnansyyttäjänä Jyväskylässä. Verkkosivuillaan Santanen kuvailee työ- ja virkauraansa ”yhdeksi monipuolisimmasta suomalaisessa oikeushistoriassa”. Valtakunnallista julkisuutta hän sai esimerkiksi Alpo Rusin juristina vuonna 2007 ja Wincapita-pääjutun asiamiehenä 2011–2013.

Santanen on toiminut myös politiikassa. Hän oli SDP:n eduskuntavaaliehdokkaana vuonna 2007 ja pyrki viime syksynä perussuomalaisten riveissä Jyväskylän kaupunginvaltuustoon. Santanen sai 93 ääntä, eikä tullut valituksi.

Asianajajien toimintaa valvoo Suomessa Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Sen tehtävänä on tutkia kanteluiden perusteella, onko asianajaja noudattanut alan eettistä säännöstöä: niin sanottua hyvää asianajajatapaa.

Valvontayksikön päällikkö Pia Kauppinen kertoo, että lautakunta ei ole tähän mennessä joutunut ottamaan kantaa asianajajien kirjoitteluun sosiaalisessa mediassa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Santasen käytös olisi lautakunnan silmissä hyväksyttävää. Pikemminkin se kertoo, että asianajajat ovat varovaisia sosiaalisen median käyttäjiä.

Asianajajat ovat velvollisia noudattamaan eettistä säännöstöään ammattitoiminnan lisäksi vapaa-ajallaan ja yksityiselämässään.

Yksi säännöstöön kuuluvien perusarvojen tapaohjeista on ”kunniallisuusvaatimus”, jonka mukaan asianajajan on esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti. Lisäksi asianajajan on vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää sen luottamusta.

– Asianajajat ovat valvonnassa 24/7. Ei ole estettä, että valvontalautakunta tutkisi asianajajan yksityiselämän kirjoittelua, jos sellaisesta meille kanneltaisiin, Kauppinen sanoo.

Valvontalautakunta ei seuraa aktiivisesti sosiaalisen median kirjoittelua, vaan toimiakseen se tarvitsee kanteluilmoituksen, johon tulisi liittää esimerkiksi kuvakaappauksia epäasiallisista kirjoituksista. Sen jälkeen kantelun kohteelta pyydetään kirjallinen selvitys tapahtumista.

Keskisuomalaiselle vahvistettiin, että Santasesta on vireillä kolme valvonta-asiaa ja yksi palkkioriita. Sen tarkemmin keskeneräisiä asioita ei kommentoida.

– Meidän tutkimiskynnyksemme on alhainen. Jos nimetystä asianajasta on esitetty ammattieettiseksi moitteeksi tulkittava väite, se pitää ottaa vireille, Kauppinen kertoo.

Valvontalautakunta on tutkinut aiemmin esimerkiksi tapauksen, jossa asianajaja kuvaili kihlakunnansyyttäjälle lähettämässään sähköpostissa kahta naissyyttäjää ”hyvän näköisiksi”. Tästä annettiin huomautus.