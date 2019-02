Jyväskyläläisen poliitikon ja eduskuntavaaliehdokkaan sähköpostiosoitetta käytetään roskapostin levittämiseen – "Todella kiusallinen tapahtumasarja"

Jyväskylän kaupunginvaltuutetun, Keskustan eduskuntavaaliehdokkaan Joonas Köntän sähköposti on murrettu. Osoitetta käytetään valtavan roskapostimäärän levittämiseen ympäri Suomea ja maailmaa.

– Aamulla kymmeneltä huomasin osoitteestani lähtevän postin. Aloin saada viestejä ja puheluita, joissa kyseltiin lähetinkö sen minä, Könttä kertoo.

Kyseessä on ilmiselvä tietojenkalasteluviesti. Osa sähköposteista on englanniksi, osa suomeksi, ja vastaanottajia on todella laajalla skaalalla.

– Sähköposteja on lähtenyt niin jyväskyläläisille korkeakouluille kuin yrityksille ja yhteisöille. Osa on lähetetty myös ulkomaille ja mm. Turun yliopistoon, vaikka minulla ei ole sinne mitään kontaktia. Siinä ei tunnu olevan mitään logiikkaa.

Köntän mukaan hän kykeni vielä aamupäivällä seuraamaan, mitä osoitteesta lähetetään. Sittemmin hänet on lukittu ulos.

– En tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä, kaupungin tietohallinto on selvittänyt asiaa koko päivän. Todella kiusallinen tapahtumasarja.

Sähköposteja lähtee parin sadan sarjoissa muutaman kerran minuutissa. Niissä olevia linkkejä ei tule klikata.