Jyväskyläläisessä Attendon hoivakodissa havaittu epäkohtia – viranomaiset tutkivat ongelmia perushoidossa, henkilöstömitoituksessa ja lääkehoidossa

Jyväskylässä sijaitsevassa Attendo Holstinpuisto -hoivakodissa on havaittu epäkohtia. Jyväskylän kaupunki on tehnyt valvontaa tehostetun palveluasumisen toimintayksikköön Valviran ja aluehallintoviraston kanssa.

Hoivakodissa ilmenneistä epäkohdista on tehty ilmoituksia, joiden takia asiaa on alettu selvittää. Kaupungin tiedotteen mukaan epäkohtia on havaittu muun muassa perushoidossa, henkilöstömitoituksessa ja lääkehoidossa.

Kaupunki kertoo ottaneensa lääkehoidon prosessin vastuun tänään torstaina haltuunsa.

Attendo Holstinpuiston valvonta-asia on vireillä Valvirassa. Samalla yksikön toimintaa ja palvelun laatu selvitetään yksityiskohtaisesti. Jyväskylän kaupunki kertoo, että valvonnan perusteella epäkohtiin on puututtu ja toimenpiteet aloitettu.