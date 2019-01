Se iskee aina kuin salama kirkkaalta taivaalta. Yöllinen oksennus sänkyyn. Lapsi on kuuma kuin kekäle. Äitiiiiiiii! Isiiiii!

Jyväskyläläisessä Ristilän perheessä tiedetään, millaisen rumban lapsen sairastuminen aiheuttaa.

– Silloin kaivetaan kalenterit esiin, katsotaan mitä on sulla, mitä on mulla, kumpi voittaa. Se kummalla on tärkeämpää kalenterissa, lähtee töihin. Seuraavana päivänä voidaan vaikka vaihtaa, kertoo Viivi Ristilä, 34.

Jos on hänen vuoronsa jäädä kotiin, Jyväskylän kaupungilla it-asiantuntijana työskentelevä Viivi soittaa aamulla esimiehelleen.

– Kerron, että en ole tänään tulossa. Eivät ole koskaan sanoneet, että "taasko", vaan aina sanovat iloisesti, että "asia selvä, palataan huomenna asiaan".

Tuotekehitysjohtajana kiinteistöautomaation mittalaitteita valmistavassa muuramelaisessa HK Instruments -yrityksessä työskentelevä Mikko Ristilä, 33, kertoo ilmoittavansa asian toimitusjohtajalle sähköpostilla. Omalla ilmoituksella hän saa hoitaa lastaan kolme päivää palkallisena.

– Asiasta ei tarvitse neuvotella, vaan hän kuittaa, että ok.

Ristilöiden työnantajille riittää oma ilmoitus lapsen sairastumisesta, mutta yleisesti työssäkäyvät vanhemmat saavat Suomessa lyhytaikaista hoitovapaata hyvinkin vaihtelevin perustein. Laki kylläkin takaa hoitovapaaoikeuden kaikille, mutta oikeuden toteutumisessa on työpaikka- ja sopimuskohtaisia eroja.

Työnantaja voi vaatia lääkärin tai sairaanhoitajan todistusta lapsen sairaudesta sekä vielä vakuutuksen siitä, että vain toinen vanhemmista on kotona.

– Olen kyllä kuullut työpaikoista, joilla on vaadittu todistukset tai jopa kysytty, että paljonko on kuumetta, Viivi Ristilä sanoo.

– Minulle nousisivat niskakarvat pystyyn jos alettaisiin vaatia todistelua, se on mennyttä aikaa, Mikko jatkaa.

Kun lapset sairastavat, tukiverkkojen merkitys korostuu. Esimerkiksi Ristilöillä ei ole Jyväskylässä hoitoavuksi saapuvia tukiverkkoja lainkaan.

Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko pitää ongelmallisena, jos hoitovapaan käyttöä kontrolloidaan liian tiukasti.

– Ei ole flunssaisen lapsen edun mukaista, että hänet kiikutetaan terveysasemalle pelkästään lääkärintodistuksen hankkimiseksi huoltajan työnantajaa varten, Kokko huomauttaa.

– Välillä tuntuu siltä, että arkijärjen käyttö olisi suotavaa.

Hän muistuttaa, ettei lyhyissä hoitovapaissa ole mitään kadehtimista. Kyseessä on tilanne, josta isälle tai äidille koituu helposti lisätöitä sekä kotona että työpaikalla.

Vielä nykyäänkin naiset jäävät palkansaajaperheissä hoitamaan sairasta lasta useammin kuin miehet, kertoo Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometri kahden vuoden takaa. Kummallakin olisi kuitenkin suunnilleen yhtä hyvät mahdollisuudet jäädä kotiin muutamaksi päiväksi.

Miesten arviot mahdollisuuksistaan lyhytaikaiseen hoitovapaaseen ovat barometrin mukaan parantuneet pitkin 2000-lukua. Naisten mielipiteet omista mahdollisuuksistaan ovat muuttuneet samaan suuntaan.

Työterveyslaitos on työsuojeluhenkilöstön kautta selvittänyt lyhytaikaiseen perhevapaaseen suhtautumista. Vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen selvitysten mukaan hoitovapaan tarpeesta puhuminen on miesvaltaisella työpaikalla vaikeampaa kuin naisvaltaisella.

– Nämä erot eivät kuitenkaan ole hirveän suuria, arvioi Työterveyslaitoksen ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner.

Myös Viivi Ristilä on törmännyt työelämässä perinteiseen ajatukseen siitä, että äiti hoitaa lapset.

– Reilu vuosi sitten istuin kolmen miehen kanssa työhuoneessa ja voivottelin, että lapset ovat kipeinä. Miehet kysyivät hämmästyneinä, että kuka niitä lapsia oikein hoitaa, jos sinä olet täällä! Että mitä niille lapsille tapahtuu, kun ovat siellä kotona!

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri luopui lääkärintodistuksen vaatimisesta

Keski-Suomen suurin yritystyönantaja Osuuskauppa Keskimaa vaatii työntekijältään todistuksen terveydenhoitajalta tai lääkäriltä osoitukseksi lapsen sairastumisesta. Poissa voi olla palkallisena kolme päivää.

Henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg kertoo, että Keskimaalla ei ole keskusteltu omailmoituskäytäntöön siirtymisestä, eikä asiasta ole tullut myöskään palautetta.

Lahdessa toimivalla Osuuskauppa Hämeenmaalla on keskisuomalaista osuuskauppaa tiukempi linja. Jos on aihetta, siellä halutaan todistuksen lisäksi kirjallinen vakuutus, että toisella huoltajista on ollut pätevä syy olla hoitamatta lasta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä sen sijaan työntekijä voi jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta lasta omalla ilmoituksella enintään neljäksi työpäiväksi. Kolme ensimmäistä päivää ovat palkallisia.

– Luovuimme lääkärintodistuksen vaatimisesta nelisen vuotta sitten. Näin emme myöskään ruuhkauta terveydenhuoltoyksiköitä todistuksen hakemisen takia, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio kertoo.

Lyhytaikaiset lastenhoitovapaat eivät ole isojen organisaatioiden budjeteissa kohtalonkysymyksiä. Merkittäviä kustannuksia silti vuosien mittaan kertyy etenkin, jos kotiin jääneelle työntekijälle on järjestettävä sijainen.

Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käytettiin viime vuonna 2 375 päivää alle 12-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Sairaanhoitopiirin keskipäiväpalkalla laskien se tekee noin 250 000 euron kustannukset. Työntekijöitä organisaatiossa on noin 3 700.

Jyväskylässä vajaat 700 henkilöä työllistävästä kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys ISS Palvelut Oy:stä kerrotaan, että heillä työntekijä voi lapsen sairastuessa pitää palkallista vapaata korkeintaan neljä päivää. Pääsääntöisesti sairauslomaa varten vaaditaan todistus terveydenhuoltoalan ammattilaiselta, mutta esimerkiksi epidemia-aikoina käytäntöä sovelletaan.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen henkilöstöetuna sairaan lapsen hoitopalvelun alle 12-vuotiaille lapsille.

– Hoitaja tulee työntekijän kotiin enintään neljäksi päiväksi. Eniten sitä ovat käyttäneet hoitohenkilöstö ja lääkärimme. Sitä käytetään yksittäisiä kertoja viikossa, Aarnio kertoo.

Osa maan työnantajista on ottanut käyttöön maksullisen lastenhoitopalvelun.

– Sitä toistaiseksi käytetään hyvin vähän, koska ihmiset haluavat hoitaa sairaan lapsensa itse, sanoo Salla Toppinen-Tanner.

Jotkut työnantajat tarjoavat mahdollisuutta myös teini-ikäisen lapsen lyhytaikaiseen hoitovapaaseen.