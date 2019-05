Jyväskyläläiset Michelle, 16, ja Emmi, 17, jättivät opinnot kesken – Näin he löysivät tiensä takaisin

Tämän vuoden helmikuussa jyväskyläläinen Michelle Laiho, 16, päätti keskeyttää opinnot. Hän oli aloittanut syksyllä sähkö- ja automaatioalalla Gradiassa, mutta varsinkin matematiikka tuntui liian vaikealta. Samoihin aikoihin hänellä todettiin masennus.

– Koulukäynti oli hankalaa, enkä oikein jaksanut enää käydä koulussa. Kiinnostus loppui, Laiho sanoo.

Sitten opinto-ohjaaja ehdotti hänelle Gradian Vivo-valmennusta. Sen ideana on vahvistaa nuoria sosiaalisesti. Valmennuksessa opetellaan muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tulevaisuuden suunnittelemista, kiitollisuutta ja itsensä johtamista.

– Nyt minulla menee paljon paremmin. Valmennus on auttanut jaksamaan ja olen oppinut paljon esimerkiksi stressinhallintaa.

Myös uusia suunnitelmia on syntynyt: Laiho on hakenut ensi syksyksi opiskelemaan nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

– Ja tällaisten hienojen nuorten onnistumistarinoita on paljon lisää, kehittämisasiantuntija Jorma Nieminen Jyväskylän nuorisopalveluista sanoo.

Jyväskylässä on kahden vuoden ajan ollut käynnissä Kasvun maisema -hanke, jonka tavoitteena on löytää putoamisvaarassa olevat nuoret ja auttaa heidät takaisin opintojen pariin.

Eri oppilaitosten valmennuksiin on tähän mennessä osallistunut yli 600 nuorta.

Suurin valmennuksista on Gradian Vivo. Mukana on ollut kahden vuoden aikana noin 200 nuorta. Heistä 85 prosenttia, siis noin 170 nuorta, on saatu takaisin kouluun tai muuhun ohjattuun toimintaan.

Tätä on syytä alleviivata: 170 nuorta, jotka ovat jo olleet jättämässä koulun kesken, on saatu houkuteltua takaisin.

– Tämä on aika kova juttu, hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko sanoo.

– Perusidea on, että nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi ja saa olla olemassa juuri sellaisena kuin on.

Vuosi sitten Emmi Anttalainen, 17, muutti siskonsa kanssa Tampereelta Jyväskylään.

– Tuli perheongelmia, hän kertoo.

Anttalainen aloitti ravintola-alan opinnot Gradian Priimuksessa, mutta keskittymiskyky ja voimat eivät riittäneet. Vointi meni niin huonoksi, ettei hän saanut enää kunnolla henkeä ja kehon toinen puoli puutui.

– Kaikki meni pelkkää alamäkeä.

Lopulta Anttalainen ei enää jaksanut mennä kouluun ollenkaan. Silloin hänen oma ohjaajansa vinkkasi Vivo-valmennuksesta. Nyt hän on ollut talvesta asti mukana Vivolla.

– Tämä on paras päätös, jonka olen ikinä tehnyt. Jos en olisi tullut tänne, en edelleenkään olisi missään koulussa.

Anttalainen on erityisen kiitollinen siitä, että Vivolla hän on saanut olla oma itsensä. Valmennuksen kautta Anttalainen pääsi myös ADHD-testeihin ja epämääräisille tuntemuksille löytyi nimi.

– Ahdistus on vähentynyt tosi paljon.

Neuropsykiatristen häiriöiden tunnistaminen on tärkeä osa Kasvun maisema -hanketta. Osa häiriöistä jää varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa huomaamatta, ja siksi hankerahaa on käytetty asiantuntijoiden palveluihin.

– Monella on aika valtavat pettymykset repussa silloin, kun he tulevat tänne. Moni kokee, ettei minusta ole mihinkään, projektipäällikkö Niina Ojanperä Gradiasta sanoo.

Silloin diagnoosin saaminen voi olla tärkeässä roolissa minäpystyvyyden ja omanarvontunnon rakentamisessa. Esimerkiksi nuorten päihde- ja mielenterveysongelmat ovat aina seurausta jostain, hankepäällikkö Kataikko sanoo.

– On ihan humpuukia, ettei näihin juurisyihin päästäisi kiinni. Kyllä päästään, eikä se ole edes kallista, vaan taloudellisesti erittäin kannattavaa, Nieminen täydentää.

– Samalla saadaan enemmän kykeneviä, onnellisia ihmisiä ja vähemmän menetettyjä veroeuroja.

Ojanperä muistuttaa, että vahvuus ja voima on aina olemassa nuorissa itsessään.

– Se vain täytyy saada esiin.

Hankerahoitus loppuu huhtikuussa 2020. Iso kysymys kuuluu, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Kaikkien Kasvun maisema -valmennusten vakinaistamista on esitetty. Viime kädessä budjeteista päättävät kuitenkin kaupunginvaltuusto ja oppilaitosten päättäjät.

– Kyllä me nämä kaikki haluaisimme saada jatkumaan, Kataikko sanoo.

Myös Anttalainen pitää Vivo-valmennusta ”hemmetin hienona juttuna". Hän haaveilee seuraavaksi pintakäsittelijän töistä.

– Silloin kun maalaan, voin unohtaa kaiken muun.