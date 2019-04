Jyväskyläläiset oppivat kierrättämään – yhdestä kerrostalosta kertyy 20–30 kiloa muovia kuukaudessa

Jyväskylässä toteutetusta kiinteistöjen muovinkeräyskokeilusta on saatu lupaavia tuloksia ja kerätty jätteen laatu on ollut koko ajan kierrätyskelpoista.

Alustavien tietojen mukaan kokeilussa kertyi muovia keskimäärin parikymmentä kiloa kuukaudessa taloyhtiötä kohden. Keräyskustannukset on saatu katettua keräysmaksuilla, juuri ja juuri. Muovin jätetaksa on 20 prosenttia alempi kuin sekajätteen, koska myös hinnalla halutaan kannustaa kierrättämään.

Joulun ja vuodenvaihteen aikaan kokeilun kiinteistöiltä kertyneen muovin määrä oli suurempi, kun taas kevättä kohti määrä on hieman notkahtanut. Huhtikuun lukuja odotetaan mielenkiinnolla, onko keräysmäärän lasku jatkunut, tasaantunut vai noussut.

– Tässä on marraskuusta maaliskuuhun nähtävissä selvä kaari, jota emme osaa selittää, lopahtiko into vai mikä tässä on takana, pohtii Nyberg.

Marraskuussa eli ensimmäisenä kokeilukuukautena muovia kertyi yhteensä 3 700 kiloa, jonka jälkeen määrä nousi kohti tammikuun huippulukemaa 6 600 kiloa. Sen jälkeen määrä laski huhtikuun 3 900 kiloon. Taloyhtiöiden asukkaille kohdistetusta kyselystä toivotaan saatavan vastauksia.

Vaikka 226 taloyhtiötä kattava kokeilu on nyt päättymässä, ei kerääminen näiltä kiinteistöiltä lopu.

– Kun ihmiset ovat kerran opetelleet tämän kierrätyksen, keräystä ei ole järkevää lopettaa, sanoo kuljetusvastaava Terttu Nyberg Mustankorkea Oy:ltä.

Uusia kiinteistöjä ei liitetä keräysjärjestelmään silti ainakaan vielä. Kiinteistökohtaisen keräyksen laajentaminen Jyväskylässä on kuitenkin tavoite, josta päätöksiä tehdään ensi syksynä. Asia valmistellaan jätelautakunnan päätettäväksi niillä tiedoilla, joita keräyskokeilusta ja vielä toteutettavasta kyselystä kootaan.

Muovinkeräyksessä kertyvät kilomäärät eivät ole suuria, mutta toisaalta muovipakkaukset ovat kevyitä. Ringin hyötykeräyspisteellä esimerkiksi seitsemän kuutioisen säiliön muovimäärä painaa alle sata kiloa.

– Muovin keräys alkoi 2016 ja joka vuosi on kerätty edellistä vuotta enemmän, kertoo Ringin aluepäällikkö Harri Patana.

Ringin tavoitteena on lisätä muovipakkausten kierrätystä. Pakkausasetuksen velvoite 500 muovikeräyspisteestä on jo ylitetty, muoville on koko maassa jo 622 keräyspistettä. Jyväskylän seudulla niitä on parikymmentä, kaupungin alueelle uusin saatiin tänä talvena Tikkakoskelle.

Kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen laajentaminen palvelisi varsinkin keskustan asukkaita, joille ydinkeskustassa ei ole tarjolla hyötykeräyspistettä. Keräyskokeiluun määriteltiin taloyhtiön kooksi vähintään 20 asuntoa, mikä on osoittautunut toimivaksi kokoluokaksi. Pienissä taloyhtiöissä muovinkeräysastian sijoittaminen jätekatokseen voi vaatia lisätilaa. Isoissa taloissa, joissa on useita sekajäteastioita, voidaan osa korvata muovinkeräysastioilla, jolloin astioiden ja tilantarpeen määrä ei lisäänny.

Terttu Nyberg kertoo, että paine muovinkeräyksen järjestämiseen tulee ensisijaisesti asukkailta itseltään. Toista oli 20 vuotta sitten, kun Jyväskylässä tehtiin valtakunnallisesti uraa uurtavaa työtä biojätteen lajittelussa. Silloin asukkaita oli motivoitava ja valistettava huomattavasti enemmän kuin nyt muovin lajittelussa.

Alussa pursusi

Kun yksi sekajätesäiliöistä korvattiin muovinkeräyssäiliöllä Satamakatu 25:n taloyhtiössä Lutakossa viime marraskuussa, alkoivat jäljellä olevat sekajätesäiliöt pursuta. Taloyhtiö on yksi niistä 226:sta jotka ilmoittautuivat mukaan keräyskokeiluun. Ensimmäinen kuukausi meni opetellessa, mutta sitten homma alkoi sujua ja säiliöt täyttyivät tasaisesti.

– Kokemus on ollut oikein hyvä, olemme todella tyytyväisiä, että keräys jatkuu kokeilun jälkeenkin. Sekajätteen määrä on vähentynyt, sen huomaa nyt itsekin, kertoo taloyhtiön puheenjohtaja Tiina Siiskonen.

Hän ei usko, että kierrätysinto on laantunut. Isommat keräyskilot joulu- ja tammikuussa ovat ennemminkin suhteessa kulutuksen määrään.