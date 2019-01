Jyväskyläläiset tuskailivat liikenteessä lumimyräkän jälkeen: "Vaarallisen korkeita lumivalleja"

Viime keskiviikon Aapeli-myrskyn jälkeen osa jyväskyläläisistä on tuskaillut kaupungin katuja reunustavien korkeiden lumivallien kanssa. Useampi Keskisuomalaisen lukija on valittanut, että teiltä auratut lumiläjät peittävät näkyvyyden risteyksissä. Esimerkiksi valtateille johtavien liittymien on kerrottu olleen "vaarallisen korkeiden lumipiennarten ympäröimiä".

Ongelmalle on selvät syyt: lunta tuli lyhyessä ajassa paljon, resurssit ovat rajalliset, eikä lumivallien siirto ole katujen talvihoidon ensimmäinen prioriteetti.

– Ensin aurauskalusto kiertää ajoradat ja kevytväylät, sitten aloitetaan jälkityöt. Tälläkin hetkellä useita koneita kiertää ympäri kaupunkia leikkaamassa lumivalleja. Lisäksi polannetta poistetaan tieltä useamman yksikön voimin, Altek aluetekniikan aluemestari Timo Tillgren kommentoi maanantaina iltapäivällä.

Jyväskylän kaupungin vastuulla on 550 kilometriä ajoratoja ja 470 kilometriä kevyen liikenteen väyliä. Liukkauden torjuntaan ja auraamiseen on käytössä 45 yksikköä. Valtateiden talvihoito on ely-keskuksen vastuulla, mutta valtateille johtavien kaupungin teiden liittymät kuuluvat kaupungille.

Työntekijät ovat ahertaneet Tillgrenin mukaan myrskyn jälkeen läpi viikonlopun. Maanantaina lumivallit oli saatu siirrettyä suurimmasta osasta paikkoja, joissa niistä voi olla haittaa tai vaaraa liikenteelle. Lunta siirretään sekä "lähisiirtoina" kaupungin sisällä että lumenkaatopaikoille Halssilaan ja Mustankorkean jätekeskukseen. Osa lähisiirtopaikoista on väliaikaisia, osassa lumi saa jäädä sulamaan keväälle.

– Lumivallien tilanne alkaa olla hyvä. Kaupunkialueelta on viety pois satoja lumikuormia, Tillgren kertoi.

Keskisuomalaisen lukijoita on askarruttanut myös talvihoidossa käytetyn suolan tehokkuus. Yksi autoileva lukija raportoi, että suolattu risteys oli hänen mielestään liukkaampi kuin suolaamaton.

– On totta, että suolan teho hiipuu, jos pakkanen tulee nopeasti, Tillgren pohtii.

Ely-keskuksen talvihoito-ohjeiden mukaan tiesuolaa käytetään, kun tienpinnan lämpötila on kuusi astetta pakkasella tai lämpimämpi. Kovemmilla pakkasilla suolaa käytetään vain erittäin vilkkailla teillä.

Kaupungin teillä suolaaminen on harvinaista. Suolahiekkaa levitetään ongelmakelillä valoristeyksiin, vilkkaisiin risteyksiin ja jyrkkiin mäkiin. Lisäksi valtateiden suolaa kulkeutuu autojen mukana kaupungin kaduille.

– Joskus se saattaa pehmentää polanteita ja vaikeuttaa ajo-olosuhteita, Tillgren sanoi.