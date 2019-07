Jyväskyläläisjoukko matkasi maapallon toiselle puolelle kahden minuutin ja 25 sekunnin takia, h-hetki koittaa tänään illalla – "Kaikkein vaikuttavin luonnonilmiö, jonka voi nähdä"

Pohjois-Chilessä valmistaudutaan parhaillaan täydelliseen auringonpimennykseen, joka tapahtuu tänään 2. heinäkuuta kello 23.40 Suomen aikaa. Tuhannet ihmiset ympäri Maapalloa ovat matkustaneet tunteja, jopa päiviä, toiveenaan nähdä vaikuttava luonnonilmiö, joka muuttaa päivän yöksi.

Toiveen toteutumisesta ei kuitenkaan ole varmuutta, sillä pilvinen sää voi pilata näkyvyyden. Siitä huolimatta noin kolmikymmenhenkinen suomalaisten porukka matkasi yli 10 000 kilometrin matkan Chileen ilmiötä katsomaan.

Jyväskylän alueella toimivan tähtiharrastusyhdistyksen Jyväskylän Sirius ry:n puheenjohtaja Arto Oksanen on yksi heistä. Yhdistyksen jäsenistä myös Seppo Salmela ja Markku Nyfelt ovat mukana.

– Jos täydellisen auringonpimennyksen on kerran nähnyt, haluaa niitä nähdä enemmänkin. Se on kaikkein vaikuttavin luonnonilmiö, jonka voi nähdä. On kaunista ja vaikuttavaa, kun Kuu peittää päivällä Auringon ja yhtäkkiä tuleekin yö, ja Auringon ympärille syntyy valkoinen huntu, Oksanen kuvailee.

Tuo kyseinen valkoinen on huntu on Auringon korona ja sen voi nähdä vain täydellisen auringonpimennyksen aikaan.

Auringonpimennys tapahtuu, kun Kuu osuu liikkuessaan Maan ja Auringon väliin ja kaikki kolme taivaankappaletta ovat samalla suoralla. Kuun varjo peittää Pohjois-Chilessä noin 150 kilometriä leveän kaistaleen Atacaman aavikolla. Täydellisen auringonpimennyksen vaihe kestää kaksi minuuttia ja 25 sekuntia.

Suomalaisporukka on valmiina ilmiön todistamiseen vuoristossa lähellä La Serenan kaupunkia. La Serena sijaitsee Tyynenmeren rannikolla noin 500 kilometriä Santiagosta pohjoiseen.

Oksanen on nähnyt aiemmin neljä täydellistä auringonpimennystä: ensimmäisen Meksikossa vuonna 1991, toisen Sambiassa ja loput Bulgariassa ja Turkissa 2000-luvulla. Suomessa oli täydellinen auringonpimennys 1990, mutta sitä Oksanen ei päässyt näkemään pilvisen sään vuoksi.

– Nyt sääennusteet näyttävät hyvältä täällä Chilessä. On todennäköistä, että tästä tulee viides täydellinen auringonpimennys, jonka olen nähnyt, Oksanen kertoo.

Jos mielii nähdä täydellisen auringonpimennyksen, on tulevaisuudessakin varauduttava matkustamiseen: seuraava täydellinen auringonpimennys näkyy Suomessa vasta vuonna 2126. Osittaisia auringonpimennyksiä voi nähdä useammin, lähes vuosittain.

Vaikka pilvet estäisivät luonnonilmiön näkemisen Chilessä, ei se Oksasen mukaan pilaa itse reissua.

– Auringonpimennys on niin hieno ilmiö, että sitä kannattaa yrittää katsoa, vaikka siitä ei näkisikään muuta kuin maahan tulevan pimeyden. Se on sitten bonusta, jos auringonpimennyksen oikeasti näkee, Oksanen kertoo.

Matkalla ryhmä vierailee Euroopan eteläisen observatorion ESOn toimipisteissä. Paranalin observatoriossa ryhmä tutustuu Very Large Telescopeen, jota ESO itse tituleeraa eurooppalaisen tähtitieteen lippulaivaksi. Suunnitelmissa on myös tutustua maailman suurimpaan maanpäälliseen tähtitieteen hankkeeseen Atacamassa Llano de Chajnantorin observatorion alueella, 5 000 metrin korkeudessa. Ylängöllä sijaitseva Atacama Large Millimetre/submillimetre Array eli ALMA koostuu 66:sta halkaisijaltaan 12- ja 7-metrisestä antennista.

Oksasen mukaan reissu on ollut antoisa myös luontomatkailun kannalta.

– Maisemat ovat täällä hyvin erilaisia kuin Suomessa, on aavikkoa ja vuoristoa. 60 paikallista lintulajia on tullut nähtyä, hän sanoo.

Matka alkoi torstaina 27.6. ja takaisin Suomeen tähtiharrastajat tulevat tiistaina 9. heinäkuuta.