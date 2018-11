Jyväskyläläistaustainen kuvataitelija Koiviston muistomerkistä: "Lähtökohtana lapsuusmuisto"

Jyväskyläläistaustaisen kuvataitelija, valokuvaaja Perttu Saksan suunnittelema presidentti Mauno Koiviston muistomerkki paljastettiin sunnuntaina. Saksa kertoi teoksen taustasta puheessaan Kartta-muistomerkin paljastuksen jälkeen.

– Lähtökohta monumentin tekemiseen on lapsuusmuisto. Istuin kotona pöydän ääressä, lukemassa artikkelia presidentti Mauno Koivistosta. Artikkelissa oli kuva, jossa Koivisto seisoi lenkkipolun varrella, kiven vieressä, johon hän on porannut reikiä, jotka talvella täyttyisivät vedellä ja veden jäätyessä pakkasen vaikutuksesta vesi laajenisi ja halkaisisi kiven. Tässä muistossa on jotakin hyvin symbolista ja sallinette ilmauksen – koivistomaista. Hitaasti, tyylikkäästi ja varmasti, vaikka läpi kiven.

Saksa kävi koulunsa Vaajakoskella ja opiskeli sen jälkeen Lahden muotoiluinstituutissa valokuvaajaksi. Hän tapasi Koiviston myöhemmin työssään. Nykyään Saksa työskentelee taiteilijana.

– Halusin tehdä jotakin, joka kuljettaisi historiaa aktiivisena ja elävänä osana teoksessa mukana. Valtionpäämiehen näköispatsaiden ja sementoitujen monumenttien aika on minusta ohi.

