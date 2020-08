Jyväskyläläistaustaisesta Soili Kangaskorvesta uusi ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikkö

Valtioneuvosto on nimittänyt jyväskyläläistaustaisen Soili Kangaskorven ulkoasianhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1. syyskuuta alkaen. Kangaskorpi on määrätty ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 1.9.2020–31.8.2024.

Kangaskorpi siirtyy virkaan Pohjois-Amerikan yksikön yksikönpäällikön tehtävästä, jota hän on hoitanut vuodesta 2016. Tätä ennen hän on ollut vastuuvirkamiehenä Yhdysvaltain poliittisista asioista vuodesta 2013. Pohjois-Amerikan yksikkö vastaa Suomen suhteista Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Kangaskorvella on kokemusta myös turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksiköstä vuosilta 2007–2010. Sitä ennen hän työskenteli Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen toimiston apulaispäällikkönä Brysselissä 2005–2007. Edustustokokemusta Kangaskorvella on ulkoministeriön tiedotteen mukaan Tukholmasta, Varsovasta ja New Yorkista YK-edustustosta.

Ulkoministeriön palvelukseen Kangaskorpi on tullut vuonna 1996. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Soili Kangaskorpi lukeutuu Keskisuomalainen-konsernin suurimpiin omistajiin.