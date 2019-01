Jyväskyläläisten palomiesten hätähuuto: "Olemme äärirajoilla" – pelastuslaitokselta halutaan selvitys palomiesten kuormittumisesta

Pettyneitä, väsyneitä ja vihaisia miehiä. Näin voisi kuvailla tunnelmaa Jyväskylän keskuspaloasemalla Ristonmaalla torstai-iltana.

Palomiehet kertovat olevansa jaksamisen äärirajoilla. Viesti on, että toukokuussa 2017 käyttöön otettu kaksivuorotyö on syönyt aikaa palautumiselta, lisännyt uupumista ja heikentänyt ilmapiiriä.

– Tässä alkaa miettiä, milloin sattuu jotakin. Vuoroissa on niin väsynyttä väkeä, että työturvallisuus on koetuksella. Pahimmillaan töissä voi olla liki 40 tuntia valvonut palomies, kertoo Ristonmaan paloasemalla työskentelevä palomies, luottamusmies Jari Niutanen.

Jyväskylän kaupungin viime vuonna teettämän henkilöstökyselyn perusteella Ristonmaan, Seppälän ja Vaajakosken paloasemien sekä Äänekosken paloaseman palomiesten työhyvinvoinnin tilanne on huono.

Heikot tulokset tulivat kysymyksistä, jotka kuvasivat voimavarojen ja työkuormituksen tasapainoa sekä työkuormasta palautumisen mahdollisuuksia.

Suuri osa palomiehistä myös kokee, että työkykyä uhkaavaan kuormitukseen ei puututa ajoissa. Myös pelastuslaitoksen sairauspoissaolot kasvoivat viime vuonna.

Torstaina Ristonmaalla tavatut palomiehet myös kuvailivat pelastusjohtaja Simo Tarvaisen ja palomiesten välejä tulehtuneiksi.

– Keskusteluyhteyttä ei ole, kommentoi moni.

Keskisuomalaisen tietojen mukaan palomiehet ovat pohtineet jopa joukkoirtisanoutumista, jos tilanne ei muutu.

Jyväskylän ja Äänekosken paloasemien palomiehet, paloesimiehet ja palomestarit siirtyivät työnantajan päätöksellä kaksivuorotyöhön toukokuussa 2017.

Suomen Palomiesliiton johtaja Kim Nikulan mukaan Jyväskylän ja Äänekosken palomiesten tilanne on heikentynyt muutoksen seurauksena.

– Väki on kuormittunutta ja jaksaminen on koetuksella. Myös työnantajan houkuttelevuus ja maine ovat kärsineet, Nikula arvioi.

Jyväskylässä ja Äänekoskella palomiesten päivävuorot kestävät nykyisin yhdeksän tuntia ja yövuorot 15. Aiemmin yhtä 24 tunnin työvuoroa seurasi yksi lepopäivä ja kaksi vapaata, eli yhteensä 72 tuntia aikaa palautumiselle.

Vuorokautinen työaika on yhä käytössä valtaosassa Suomen pelastuslaitoksista.

– Keski-Suomen lisäksi vain Etelä-Savossa ja osin Pohjois-Karjalassa tehdään kaksivuorotyötä jossain muodossa, kertoo Nikula.

Uusi 28 päivän vuorokierto Jyväskylän ja Äänekosken palomiehillä on mallia PY---YY-PY-P----PY-PPY--PY--, jossa P tarkoittaa yhdeksän tunnin päivävuoroa ja Y 15-tuntista yövuoroa.

Luottamusmies Jari Niutanen pitää erityisen riittämättömänä yhtä yksittäistä vapaata kello 17–08 kestävän yövuoron jälkeen, jonka jälkeen pitäisi palata seuraavana aamuna töihin.

– Työrytmin epäsäännöllisyys ja jatkuva vaihtelu on suuri kuormittava tekijä. Yksittäiset vapaat työvuorojen välissä eivät mahdollista palautumista, hän kertoo.

– Yövuorojen jälkeen osa ei pysty nukkumaan, kun rytmi on sekaisin ja osalla on vastuullaan pieniä lapsia.

Viikkotyöaika 12 viikon jaksolla tasataan keskimäärin 40 tuntiin tasoitusvapailla.

– Meitä on koko ajan kaksi henkeä tasoitusvapailla, mikä voi vaikuttaa vuorovahvuuteen eli kuntalaisten saamaan apuun onnettomuustilanteissa. Tämä voi olla myös työturvallisuusriski, sanoo Niutanen.

Muuttuneiden työaikojen seurauksena väkeä on lähtenyt myös töihin muualle, kertoo Keski-Suomen pelastusalan ammattihenkilöstö ry:n puheenjohtaja Jouni Salonen, joka työskentelee Äänekosken paloasemalla.

– Ammattiosastomme arvio on, että työpaikkaa on vaihtanut tai työnsä on lopettanut Jyväskylässä ja Äänekoskella yli 10 palomiestä, kertoo Salonen.

Salosen mukaan hyvää on se, että nyt alkuvuodesta työnantaja on aloittanut tiiviimmän vuoropuhelun työntekijöitä edustavien luottamusmiesten kanssa tilanteen kohentamiseksi.

Myös luottamusmies Jari Niutasen mukaan ongelmia on käsitelty työnantajan kanssa, mutta konkreettisia keinoja, jotka parantaisivat palomiesten tilannetta, ei ole toistaiseksi näkynyt.

– Suurin kuormittava tekijä on huono työaikamalli. Haluaisimme lisätä työaikaa kaksi tuntia viikossa eli palata vuorokautisiin työvuoroihin. Näin saataisiin mieluisampi ja vähemmän kuormittava työaika, Niutanen sanoo.

Pelastusjohtaja Simo Tarvaisen mukaan työnantaja on jo reagoinut tietoihin pelastuslaitoksen palomiesten lisääntyneestä kuormituksesta ja heikommasta palautumisesta.

– Otamme tulokset vakavasti. Olemme aloittamassa työntekijöiden kuormittumiseen liittyvän tutkimuksen työterveyshuollon kanssa, kertoo Tarvainen.

Fyysistä palautumista mittaava tutkimus alkaa lähiviikkoina. Tarvaisen mukaan aluehallintovirastolle on toimitettava selvitys pelastuslaitoksen työntekijöiden psykososiaalisesta kuormituksesta 29.3. mennessä.

Tarvaisen mukaan työnantaja on myös käynnistämässä työntekijäjärjestöjen kanssa ”keskustelun yhteydenpidon parantamiseksi” ja myös työvuororytmityksen kehittämisestä niin, että se tukisi palautumista paremmin.

– Kaksivuorotyö on nyt voimassaoleva malli, mutta yritämme ratkaista sen ongelmia, Tarvainen sanoo.

Henkilöstön viestejä tulehtuneista väleistä palomiesten ja Tarvaisen välillä Tarvainen kommentoi näin:

– Koko ajan on ovi auki. Henkilöstöjärjestöjen kanssa on sovittu tapaamisesta, jossa asioita käsitellään.

Tarvaisen mukaan nykyinen työaikamalli tulee työnantajalle noin 200 000–300 000 euroa vanhaa työaikamallia kalliimmaksi.

– Kustannuksia tulee jonkin verran ylitöistä ja sijaiskuluista. Saavutimme kuitenkin tavoitteemme: voimme noudattaa säädöksiä, työntekijä on työaikana koko ajan työnantajan käytössä, vähennettiin työnantajan riskiä ylipitkän työvuoron aikana mahdollisen työtapaturman vastuista ja saatiin laskennallisesti lisää työaikaa henkilöä kohti, listaa Tarvainen.

Henkilöstötilannetta ja miehistön määrää työvuoroissa Tarvainen pitää pääosin riittävänä. Kuitenkin lukuisat poissaolot ovat syöneet vahvuutta.

– Välillä on menty vuoroissa melko naftilla miehityksellä, mutta nyt tilanne on ollut parempi, hän sanoo.