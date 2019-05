Jyväskylän Äijälänrantaan tulee uusi liikuntapaikka – katso kartasta, missä kiertotie kulkee rakentamisen ajan

Jyväskylän Äijälänrantaan on tulossa uusi liikuntapaikka.

Liikuntapaikan rakentaminen alkaa 6. toukokuuta. Rakentamisen ajaksi Äijälänrannassa rantaraitin kevyt liikenne joudutaan ohjaamaan kiertotielle. Kiertoteinä toimivat Kammintie ja uimarannan kautta kulkeva sorapintainen kevyen liikenteen väylä. Työmaa kestää noin kuukauden.

Liikuntapaikka muodostuu rantaraitin suuntaisesta pitkänomaisesta alueesta. Pintamateriaalina käytetään pääosin hiekkatekonurmea. Alueelle sijoitetaan useita erilaisia välineitä, joista osa on lihaskuntovälineitä ja osa harjoittaa aerobista kuntoa. Kuntoilumuodoksi liikuntapaikalle on valittu circuit training, joka on klassinen kuntopiirityyppinen harjoittelumuoto.

Äijälänrannan liikuntapaikka on osa rantaraitin liikunta- ja kuntoilupisteiden verkostoa. Aiemmin rantaraitin varrelle on toteutettu Lutakon ja Suuruspään liikuntapaikat. Kaiken kaikkiaan rantaraitin varrelle on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa 15 liikuntapaikkaa.