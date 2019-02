Jyväskylän Harjulla järjestetyn lumilautailutapahtuman konsepti sai lumilautaliiton kiinnostumaan – "Siinä on hurjasti potentiaalia"

Lauantaina Jyväskylän Harjulla järjestetty Harju Open -tapahtuma on herättänyt kiinnostusta Suomen Lumilautaliitossa.

Liiton puheenjohtaja Tuomo Ojala oli viikonloppuna Harjulla seuraamassa tapahtumaa. Liitossa pohditaan jo, voisiko vastaavia tapahtumia järjestää myös muissa kaupungeissa.

– Tapahtuman jälkeen puhuimme hallituksen kanssa nopeasti, miten tuollaista tapahtumaa pystyisi jatkossa kehittämään ja mahdollisesti laajentamaan. Siinä on mielestäni hurjasti potentiaalia. Tapahtumassa oli monta asiaa, jotka ovat olleet meidän hallituksessa esillä muussa yhteydessä. Tuossa ne ikään kuin osuivat kohdalleen, Ojala kertoo.

Erityisesti Ojalaan teki vaikutuksen tapahtuman sijainti aivan kaupungin keskustassa.

– Murtomaahiihtokin on usein aika kaukana keskustasta. Pulkkamäkiä vielä saattaa löytyä aika läheltä, mutta tuo on todella lähellä. Pienestä koostaan huolimatta Harjun rata on todella toimiva, Ojala kehuu.

Lauantain tapahtumassa laskettiin reilien lisäksi "banked slalom" -kilpailumuotoa, jossa kilpailijat laskevat mutkaista rataa alas mahdollisimman nopeasti. Ojalan mukaan reilien laskeminen on jo nyt katsojille tuttu kilpailumuoto, mutta banked slalom on noussut pinnalle vasta viime vuosina.

– Se sopii niin monen ikäiselle laskijalle. Oli yllättävää, miten hyvin se toimi tuossa Harjulla. Rata oli todella hyvä suhteellisen pienellä vaivalla. Se on myös sellainen rata, joka ei juurikaan vaadi ylläpitoa, Ojala sanoo.

Kehitettävääkin löytyy. Ojala arvioi, että viikonloppuista tapahtumaa tehtiin vielä pitkälti lumilautailijoita ajatellen. Mahdollisia kehityskohteita Ojala näkee erityisesti juuri yleisön huomioon ottamisessa.

– Oman kokemukseni mukaan vielä ei ollut kyse sellaisesta yleisötapahtumasta, jollainen se voisi olla. Yleisöä ei oltu aidattu kovin selvästi, eikä ollut myyntikojuja tai kahviotoimintaa, Ojala toteaa.

Hän myös toteaa, että jos laskijoita tulee enemmän, täytyy myös aikataulujen olla jämäkämpiä.

– Minun näkökulmastani nämä ovat aika pieniä asioita, sillä lumilautailun näkökulmasta näen Harjun todella potentiaalisena ja helposti lähestyttävänä paikkana.

Lauantain tapahtuman jälkeen puhutti myös sen turvallisuus. Laskijat kolaroivat illan aikana ainakin Harjun mäntyjen ja Keskisuomalaisen videokuvaajan kanssa. Ojalan mukaan Harju Openin kaltaisesta tapahtumasta saa hyvällä suunnittelulla tarpeeksi turvallisen.

– Kun tiedetään odotettu yleisömäärä, se osataan ohjata oikein ja pitää turvallisella etäisyydellä. Myös rallien alkuaikaan meininki oli aika villin näköistä. Puut ovat tietysti haaste, mutta nyt reililinjaa tehtiin selkeästi kovemmille laskijoille, Ojala sanoo.

– Turvallisuuspuolta oli varmaan hilattu pikkuisen löysemmälle, kun tiedettiin laskijoiden taitotaso. Jos tehdään helpompaa ja useammalle laskijalle soveltuvaa rataa, tullaan ikään kuin toiseen laitaan eli mennään turvallisuus edellä.