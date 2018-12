Jyväskylän Harjulle suunnitellaan rakenteita lumilautailijoiden tarpeisiin

Harjun puistoarkkitehtuuria halutaan kehittää lumilautailtavaan suuntaan. Tavoitteena on edistää lumilautailun harrastusmahdollisuuksia Keski-Suomessa ja kasvattaa Harjun alueen vähäistä talvikäyttöä.

Asialla ovat Jyväskylän lumilautailijat ry, Taiteen edistämiskeskus Taike ja Jyväskylän kaupunki.

Jyväskylän kaupunki on tilannut Harjun alueen kehitysehdotuksen maisema-arkkitehdiltä ja entiseltä ammattiskeittaajalta Janne Saariolta.

– Lumilautailtava arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, että puistoelementtejä – kaiteita, rappusia, puistonpenkkejä ja rakennuksia – muokataan siten, että ne palvelevat nykyisen käyttötarkoituksensa lisäksi myös lumilautailijoita. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla, Saario selventää.

Rakennelmien muodot, materiaaliratkaisut ja sijoittelu toteutetaan siten, että ne mahdollistavat ja kestävät lumilautailun. Pulkkailijoille ja aloitteleville laskijoille on tavoite osoittaa oma mäki alueelta.

Skeittauksen huomioon ottava puistosuunnittelu on Suomessa ja maailmalla yleinen ilmiö, mutta lumilautailun saralla tämä avaus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan.

– Haluamme selvittää suunnitelmalla, mitä lumilautailtavat puistorakenteet käytännössä tarkoittavat, Jyväskylän kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski kertoo.

Myös Harjun kesäteatterin uudistaminen on vireillä, ja nyt halutaan selvittää, voisiko hankkeet yhdistää. Saarion luonnokset valmistuvat helmikuun loppuun mennessä, jolloin niitä esitellään yleisölle. Mahdolliset rakennustyöt pääsevät alkamaan päätöksenteon ja julkisen keskustelun jälkeen, aikaisintaan vuonna 2020, Vallinkoski arvioi. Siis mikäli hankkeessa edetään.

Vuoteen 2020 ei sentään tarvitse odottaa, että alueella päästään mäenlaskuun. Harjulle kootaan tänä talvena Taiken toteuttamista lumilautailtavista taideteoksista ilmainen lumilautailualue. Samassa yhteydessä järjestetään näytösluontoiset lumilautailukilpailut.

– Haluamme näyttää, että lumilautailla voi myös ilman isoja vuoria ja kalliita hissilippuja, lumilautailija Petteri Kalliomäki kertoo.

Jyväskylä Harjuineen on kansainvälisestikin tunnettu lumilautailukohde, jonne lajin ammattilaiset Yhdysvaltoja myöten matkustavat laskemaan ja kuvaamaan.

– Meillä on keskustassa upea puistoalue, joka on hyvin vähällä käytöllä puolet vuodesta. Tavoitteena on aktivoida ihmiset ulkoilemaan, idean kehittäjä Petro Kukkonen visioi.

Hanke lähti liikkeelle, kun Jyväskylän lumilautailijat ja Taike ottivat yhteyttä kaupungin puistosuunnitteluun. Ehdotettiin, että Harjulle rakennettaisiin puistorakenteita, jota voisi muun käytön ohella hyödyntää myös lumilautailuun.

– Se oli hyvä ajatus. Harjulle kaivataan lisää toiminnallisuutta, ja siellä on tilaa monenlaiselle tekemiselle, Vallinkoski kertoo.

Harjulla on voimassaoleva maisemasuunnitelma, jota ollaan täydentämässä etenkin talven ja toiminnallisuuden osilta.

– Halutaan löytää keinoja siihen, että ihmisillä on syy lähteä liikkumaan myös pimeään ja kylmään vuodenaikaan, Vallinkoski jatkaa.

Hiihtohissiä ei Harjulle ole luvassa, vaan joka laskun jälkeen ylös kavutaan omin voimin.

– Jalkapelillä mennään, kyllä sen verran reipasta ulkoilumieltä pitää löytyä, Kalliomäki nauraa.

Eikö Laajavuori sitten riitä lajin harrastuspaikaksi Jyväskylässä?

– Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoja ja monipuolisuutta alueen harrastuspaikkoihin. Haluamme näyttää, että lajia voi harrastaa myös maksullisten laskettelurinteiden ulkopuolella, Kalliomäki selittää.