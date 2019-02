Jyväskylän Haukanniemeen on tulossa kaupungin ensimmäinen esteetön luontopolku – Reitti sopisi vaikka pyörätuolilla kuljettavaksi

Jyväskylä suunnittelee ensimmäistä esteetöntä luontopolkua kaupunkiin Haukanniemen luonnonsuojelualueelle. Suunnitteluun on kutsuttu kaupunkilaiset mukaan.

Kysely toiveista on kaupungin verkkosivuilla helmikuun loppuun asti.

Tavoitteena on luoda Haukanniemeen luontopolku, jota mahdollisimman moni kaupunkilainen voi käyttää – liikkuipa hän kävellen, rollaattorilla, pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.

– Mihin kohtaan esteetön polku tulee ja kuinka pitkä siitä tulee, näitä asioita vasta aletaan suunnitella. Haukanniemi on noin kilometrin mittainen, mutta esteettömät luontopolut ovat yleensä vain muutamia satoja metriä pitkiä, ympäristönsuojelusuunnittelija Elina Lehtinen sanoi.

Hän on käynyt tutustumassa jo olemassa oleviin esteettömiin polkuihin muun muassa Kokkolassa, Pieksämäellä ja Muuramessa.

Koska Haukanniemi on luonnonsuojelualuetta, polun rakentamisessa on oltava tarkkana.

– Pyrimme käyttämään jo olemassa olevia polkujen pohjia, ja paikoitellen poluilla on jo riittävästi leveyttäkin, Lehtinen sanoi.

Vielä ensi kesänä esteetöntä reittiä ei rakenneta. Helmikuun ajan kerätään ideoita ja ajatuksia kaupunkilaisilta, ja sen jälkeen Lehtinen alkaa käydä niitä läpi.

– Kun lumet sulavat, teemme varmaankin myös maastokäyntejä polun paikan hahmottamiseksi. Suunnitelmat ja kustannusarviot valmistunevat jo tänä vuonna, mutta sitten hankkeelle pitää vielä löytyä budjetissa rahoitus. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2020, Lehtinen arvioi.

Haukanniemeen on suunniteltu myös kevyen liikenteen siltaa Haukanniemestä Laajavuoren puolelle, mutta Lehtisen mukaan tämä hanke tuskin vielä etenee esteettömän polun yhteydessä.

– Haukanniemeen pääsee maitse nyt vain Wilhelm Schildtin kadun päästä, ja talvella tietysti jäitä pitkin muistakin kohdista. Myös esteetön osuus luontopolusta alkaa aikanaan kadun päästä, missä on jo myös pysäköintialue, Lehtinen kertoi.

Haukanniemi on Jyväskylän Tuomiojärveen Rautpohjanlahden ja Eerolanlahden välissä pistävä niemi. Sinne on aikoinaan 1980-luvun lopulla suunniteltu kaupungin 150-vuotisjuhlapuistoakin, mutta valtuuston silloinen päätös on jäänyt toteutumatta.

Niemessä on noin 2,5 kilometriä pitkä polkukierros. Pääreitti näkyy maastokartalla ja pienempiä polkuja on niemellä runsaasti. Suurin osa poluista vie pohjoiskärjessä olevalle nuotiopaikalle, jonne on tuotava omat polttopuut.

Haukanniemi on yksi kuudesta kohteesta, jotka Jyväskylän kaupunki lahjoitti luonnonsuojeluun osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa. Alue on kooltaan reilu kahdeksan hehtaaria.

Luonnonsuojelulaki rajaa toimintaa suojelualueilla niemen keski- ja pohjoisosassa, mutta Haukanniemen virkistyskäyttöön suojelupäätös vaikuttaa vain vähän. Esimerkiksi kävellä saa polkujen ulkopuolellakin, pyöräillä suojelupäätöksen osoittamilla polku-urilla. Koirat on kuitenkin pidettävä kiinni ympäri vuoden.