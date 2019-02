Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ja Säynätsalon työväenyhdistys käräjille maksamattomista urakoista

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry ja Säynätsalon työväenyhdistys ry on haastettu käräjille maksamattomista rakennusurakkamaksuista.

Riita koskee yhdistyksen omistamaa kiinteistöyhtiö Säynätsalon Iltatuulen senioritaloa Säynätsalossa, jonka maksamattomia urakkamaksuja Rakennus-Kaseva hakee Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys on kuitenkin hakenut koko tapauksen salaamista käräjäoikeudelta, siksi Keskisuomalainen ei ole saanut haltuunsa asiaa koskevaa haastehakemusta.

Rakennus-Kasevan toimitusjohtaja Ville Kari kertoo, että kyseessä ovat saamatta jääneet satojen tuhansien eurojen urakkamaksut, jotka koskevat Säynätsalon Iltatuulen viimeistä senioritaloa osoitteessa Parviaisentie 1.

Kari sanoo, ettei pysty tarkemmin kertomaan asiasta salaushakemuksen takia.

Viime keväänä Säynätsalon Iltatuuli Oy tuomittiin maksamaan Rakennus-Kasevalle erääntyneitä laskusaatavia 674 000 euroa.

Karin mukaan kyseessä on käytännössä sama maksamatta jäänyt urakkamaksu, mutta summaa peritään nyt hoivapalveluyhdistykseltä ja Säynätsalon työväenyhdistykseltä siksi, että nämä ovat Säynätsalon Iltatuuli Oy:n omistajia.

– Avoinna oleva urakkasaatava on tällä hetkellä pienempi kuin velkomustuomion summa toteutuneen maksuohjelman johdosta, Kari kertoo.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys on merkittävä vanhusten ja lasten hoivapalveluiden tuottaja Jyväskylässä. Hoivapalveluyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ahti Ruoppila sanoo, että säynätsalolaisen senioritalon viimeistä maksuosuutta ei ole maksettu siksi, että hoivapalveluyhdistykseen kohdistui rikollinen menettely.

– Prosessi on yhä kesken. Hoivapalveluyhdistys haki tietojen salaamista siksi, että tiedoista voisi paljastua liikesalaisuuksia. Maksuohjelma on edennyt sovitulla tavalla, eikä asiassa ole sinänsä riitaa, vaan kyseessä on saatavien turvaamistoimi, Ruoppila toteaa.

Säynätsalon Iltatuulen konsulttipalkkioihin liittyy epäselvyyksiä, jotka ovat paraikaa poliisin tutkinnassa. Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltynä törkeänä veropetoksena, epäiltynä törkeänä velallisen epärehellisyytenä, epäiltynä törkeänä petoksena tai kavalluksena konsulttipalkkoita, jotka Iltatuuli oli maksanut hankkeessa toimineelle rakennuttajakonsultille Pentti Tossavaiselle.

Myös Säynätsalon Iltatuulen hallitus on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Tossavaisen konsulttipalkkioista. Tästäkin on ollut esitutkinta käynnissä.

Keskisuomalainen ei tavoittanut Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtajaa kertomaan, miten rikostutkinta on edennyt.