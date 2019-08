Jyväskylän Kävelykadulle toivotaan pyöräilykieltoa – kansalaisaloite tehty

Jyväskylän Kävelykadulla ajavat pyöräilijät jalankulkijoiden joukossa, mikä ei kaikkia kaupunkilaisia ilahduta. Eräs kansalainen onkin nyt tehnyt kuntalaisaloitteen pyöräilyn kieltämiseksi Kävelykadulla.

Aloitteen tekijä perustelee esitystään sillä, että kadulla on paljon kahviloita, ravintoloita, liikkeitä ja tapahtumia, jotka vievät kävelijöiden huomion itseensä.

– Ihmiset kävelevät katua ristiin rastiin, pysähtelevät kadulle ja viettävät siellä aikaansa, kuten on tarkoituskin. Osa pyöräilijöistä ei ota huomioon, että kävelykadulla kulkevat ihmiset eivät osaa olla koko ajan varuillaan, kun ohi singahtelee pyöriä kovalla vauhdilla. Läheltä piti -tilanteita on jatkuvasti ja varmaan joitakin törmäyksiäkin on tapahtunut, aloitteen tekijä toteaa.

Hän ehdottaa, että leppoisan tunnelman ja turvallisuuden takaamiseksi pyöräily kiellettäisiin kävelykadulla kokonaan.

Kaupungin liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki sai aloitteen eteensä vasta keskiviikkona, eli asiaa ei ole vielä lainkaan ehditty käsitellä.

– Tämä asia selvitetään, mahdollisesti jalkaudumme tekemään jonkunlaista seurantaakin Kävelykadulle. Kyllä siellä toisinaan on läheltä piti -tilanteita, niin kuin on monilla muillakin väylillä. Tietysti siellä, missä ihmisiä liikkuu paljon, tilanteita voi syntyä enemmän, Vikki sanoi.

Hän ei osaa vielä ennakoida, johtaako aloite minkäänlaisiin muutoksiin Kävelykadulla.

– Kävelykaduilla lainsäädännön mukaan pyöräilijöiden on sovitettava kulkunsa jalankulkijoiden mukaan, Vikki muistuttaa.