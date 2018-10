Jyväskylän K-Market Ruokavinkissä veikannutta lykästi: Lottoriviin 6 oikein ja lisänumero

Loton kierroksen 43 arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Onni suosi kuitenkin jyväskyläläistä lottoajaa, joka jätti rivinsä Voionmaankadun K-market Ruokavinkissä: hän nettosi 6+1 tuloksella 37 498 euroa.

Loton 43/2018 oikea rivi on: 2, 8, 12, 17, 18, 22 ja 36. Lisänumero on 35 ja plusnumero 13. Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 2 8 9 3 8 1.

Ensi viikon lauantaiksi lottopotti kohoaa 2,4 miljoonaan euroon.