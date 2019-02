Jyväskylän Kansallisseura täyttää sata vuotta – kokoomusyhdistyksessä mukana pitkä lista vaikuttajia

Jyväskylän Kansallisseura juhlii 100-vuotismerkkipäiväänsä lauantaina. Yhdistys perustettiin Jyväskylän Kokoomus -nimisenä 12. helmikuuta 1919. Nimi muutettiin Jyväskylän Kansallisseuraksi huhtikuussa 1945.

Kansallisseura oli pitkään ainoa Kokoomusyhdistys Jyväskylässä. 1960-luvulla syntyi useita muita Kokoomusyhdistyksiä (muun muassa alueellisia, opiskelijat, naiset).

Näiden kattojärjestöksi perustettiin Kokoomuksen Jyväskylän aluejärjestö, nykyinen Kunnallisjärjestö. Nyt yhdistyksiä on kahdeksan. Näistä Kansallisseura on suurin. Suurimmillaan yhdistyksen jäsenmäärä oli 1940-luvun lopulla.

Toiminnan alkaessa vuonna 1919 kokoomusvaltuutettuja oli kuusi. Nykyisessä kaupunginvaltuustossa kokoomuksella on 12 valtuutettua, joista Kansallisseuran jäseniä on kolme: Caius Forsberg, Juha Suonperä ja Sinuhe Wallinheimo, joka on myös kansanedustaja.

Lisäksi Jyväskylän kokoomuksen / Kansallisseuran jäsenistä kansanedustajina ovat olleet Toivo Horelli, Päiviö Hetemäki (he myös ministereinä), Pentti Sillantaus, Matti Jaatinen ja Juha Karpio.

Kansallisseuran puheenjohtajina ovat 2000-luvulla olleet aikajärjestyksessä Matti Pulli, Timo Fredrikson, Heimo Lajunen, Markku Aapakari, Antti Rastela ja Pentti Niekka. Jyväskylän Kansallisseuran nykyinen puheenjohtaja on Juha Suonperä.

Lauantain päiväseminaari sisältää kolme esitystä. Kamarineuvos Erkki Fredrikson puhuu otsikolla ”Välähdyksiä Jyväskylän kehityksestä itsenäisen Suomen aikana”.

Tutkijatohtori Matti Roitto puhuu teemasta ”Käytännönläheisyys, institutionalismi, legalismi ja osallisuus – poliittinen kulttuuri ja edustuksellinen demokratia Suomessa 1918 – 2018”.

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen puhuu otsikolla: ”Vanhat menestyksen eväät ja Suomen uudet ongelmat.”

Iltajuhlassa juhlapuheen pitää kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen. Juhlaa varten yhdistyksen jäsen, kirjailija Vesa Kaitera on kirjoittanut historiikin "Jyväskylän Kansallisseura – 100 vuotta perustason Kokoomustoimintaa osana Suomen poliittista historiaa”.