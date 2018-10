Jyväskylän Kirkkopuiston historiaan voi nyt tutustua sovelluksen avulla

Jyväskylän keskustan historiaan on voinut keväästä lähtien tutustua uusin silmin Discover Jyväskylä -mobiilisovelluksen avulla. Nyt sovellusta on kehitetty lisää ja painopisteenä on ollut Kirkkopuiston alue.

– Itse Kirkkopuistoon on luotu muun muassa 3D-mallinnos Kirkkopuiston alueella olleesta julkisesta kaivosta, josta kaupunkilaiset ovat hakeneet vettä, kertoo toimitusjohtaja Elina Rauhala Memorandum Unlimited Oy:stä Jyväskylän kaupungin tiedotteessa.

Sovelluksen avulla selviää muun muassa, että Kirkkopuistossa on pidetty markkinoita, ja se on ollut perunapeltona.

AR-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta hyödyntävällä sovelluksella voi löytää tutuista paikoista uutta tietoa ja kuvamateriaalia.

Sovellus on toteutettu Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa.