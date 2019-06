Jyväskylän Korpilahden päiväkoti isännöi japanilaista tv-kuvausryhmää – päiväkodin ruokakasvatusmenetelmä kiinnostaa ohjelman tekijöitä

Jyväskylän Korpilahden päiväkoti isännöi japanilaista dokumenttiryhmää ensi viikolla. Japanilainen NHK tv-yhtiö tutkii suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutettavia ruoka-, luonto- ja liikuntakasvatusmenetelmiä.

Viisiosainen dokumenttisarja The Origins of our Food and Drink esitetään Japanin tv:ssä tammikuussa 2020 sekä yhtiön englanninkielisillä kanavilla eri puolilla maailman.

Suomalainen luonto ja sen antimet ovat nostaneet kiinnostusta ulkomailla. Japanilaiseen dokumenttiohjelmaan tullaan kuvaamaan jyväskyläläisille perheille tuttua Sapere-ruokakasvatusmenetelmää. Menetelmä on käytössä kaikissa Jyväskylän kunnallisissa päiväkodeissa.

Saperessa lapsi oppii ja tutustuu kasviksiin, marjoihin ja hedelmiin aistien avulla, katsellen, haistellen, maistellen, tunnustellen ja kuunnellen.

Kuvausryhmä myös vierailee Teemu Rutasen ja Lotta Katajapuu-Rutasen kotona ja tutustuu siihen, miten Sapere-opit näkyvät perheen 4- ja 6-vuotiaiden lasten arjessa kotona ruoan valmistuksessa ja kauppareissulla.

– Leivontaan osallistuminen on mieluisinta. Pojat keittävät puuroa ja kahvia aamuisin sekä valitsevat leivänpäälliset. Yhdessä on myös harjoiteltu nakkikeiton, jauhelihakastikkeen ja hedelmäsalaatin valmistusta. Kasvimaalla kasvaa salaattia, herneitä, porkkanaa ja avomaan kurkkua. Salaatti ja porkkanat maistuvat pojille suoraan kasvimaalta, Lotta Katajapuu-Rutanen kertoo.