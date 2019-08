Jyväskylän Kuikan kylälle kasvuruiske: 31 maanomistajaa saa uusia rakennuspaikkoja – kaupunginvaltuutettu aikoo säästää talon paikat lapsilleen

Kuikan kylällä kokeillaan uutta alueellista maankäytön suunnittelun mallia, jossa kertarysäyksellä tarjotaan 31 maanomistajalle 45 uutta rakennuspaikkaa. Tavoitteena on sujuvoittaa rakentamista alueella, jossa tähän saakka rakentaminen on ratkottu tavalliseen tapaan, yksittäisinä hankkeina ja hakemuksina.

– Tämä on välimuoto yksittäisten suunnittelutarveratkaisujen ja raskaan kaavoitusprosessin välillä, kertoo kaavoitusinsinööri Vesa Rajaniemi.

Kuikka sopii alueratkaisukokeilun kohteeksi kaavoittajan näkökulmasta erinomaisesti. Alueelle on sekä painetta että edellytyksiä rakennuspaikkojen lisäämiselle. Kuikka on yleiskaavan laatimisen yhteydessä määritelty kylähelmeksi, jonka kasvua tuetaan.

Tuleva alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa kymmenen vuotta, minkä aikana rakentamaan pääsee rakennusluvalla. Uudet rakennuspaikat on jaettu maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun tähtäävällä emätilamitoituksella. Isommat tilat saavat useamman rakennuspaikan, pienemmät vähemmän. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueelle.

Kaupunkirakennelautakunta asetti suunnittelutarveratkaisun julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Palautetta ja muistutuksia odotetaan maanomistajilta, ja niitä on Rajaniemen mukaan jo tullutkin.

– Maanomistajilla on näkemyksiä rakennuspaikan sijoittamisesta ja niitä voidaan ottaa huomioon, kertoo Rajamäki.

Kuikan nykyinen asukasluku on noin 210 ja rakentamisen tahti noin yksi kiinteistö vuodessa. Kylä sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Tikkakosken palveluista ja kylää halkoo asfalttitie kevyen liikenteen väylineen. Matkaa Jyväskylän keskustaan on noin 20 kilometriä. Verrattuna eteläpuolella sijaitsevaan Puuppolaan Kuikka on vielä harvaan rakennettua.

Kymmenen vuoden määräajalla on myös ideansa. Se on riittävän pitkä aika, jotta nähdään, miten rakentaminen on edistynyt ja minkälaiset paineet toisaalta Tikkakosken laajentumiseen kohdistuvat.

Kuikan suunta on Tikkakosken taajamalle käytännössä ainoa mahdollinen laajenemissuunta, koska muissa ilmansuunnissa laajentumista estävät lentokenttä, puolustusvoimien alue ja pohjavesialueet.

Nyt luvassa olevat 45 rakennuspaikkaa Kuikkaan ovat siinä mielessä maltillinen määrä, että ne eivät estä pitkällä tähtäimellä tulevaisuuden tarpeita.

Kuikassa lähes koko ikänsä asunut kaupunginvaltuutettu Jari Colliander (kesk.) saa omalle tilalleen kaksi uutta rakennuspaikkaa. Hän ei ole aivan tyytyväinen niiden sijoitukseen ja toivoo saavansa ne siirretyksi kovemmalle maalle.

Colliander pitää alueellista suunnitteluratkaisua hyvänä ainakin niille maanomistajille, joita se koskee.

– Pettymyksiäkin varmaan tulee ja alueen ulkopuolelle jää paljon maata, joille on toiveissa saada rakennuspaikkoja.

Tuleeko Kuikasta kohta omakotitontteja myyntiin, jää nähtäväksi. Colliander aikoo säästää uudet rakennuspaikat lapsilleen, jos he haluavat palata jonain päivänä kotiseudulle ja rakentaa talon. Tai jos vanhan päätalon asuttajaksi löytyy neljäs sukupolvi, Colliander rakentanee itselleen eläketalon.