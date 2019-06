Jyväskylän Kuokkalan seiskat saivat tänään koulutaipaleensa ensimmäiset numerotodistukset: "Paljon selkeämpiä kuin aiemmat arvostelumme"

7G-luokkalaiset Johanna Jelonen, Silja Laitinen ja Saana Luomala tutkivat mielenkiinnolla omia todistuksiaan.

­– Numerot ovat paljon selkeämpiä kuin aiemmat arvostelumme, kertoo Jelonen.

Tähän asti oppilaat ovat saaneet rasti ruutuun -tyyppiset todistukset, joissa on kunkin oppiaineen kohdalla ollut kolme vaihtoehtoa.

– Siinä ei näe kunnolla omaa tasoaan. Jos rasti on parhaassa kohdassa, oma taso voi olla jotakin numeroiden 8 ja 10 välillä, pohtii Luomala.

Kaikki kolme ovat sitä mieltä, että numeroarvostelun voisi aloittaa 4.- tai 5.-luokalla.

Kuokkalan yhtenäiskoulun 7G-luokan luokanohjaaja Veikko Roiko-Jokela kertoo, että oppilaista näkee selkeästi, että he kaipaavat numeroita. Sama viesti tulee myös huoltajilta.

– Sanallinen arvointi ei kerro oppilaalle selkeästi, missä kohtaa skaalalla mennään.

Peruskoulusta tehdään jatkohaut päättötodistuksen numeroiden pohjalta, ja siksi tieto omasta tasosta eri oppiaineissa on tärkeä. Tärkeimpänä syynä sille, että numeroarviointi palautettaisiin alakouluun, hän pitääkin mahdollisuutta vaikuttaa oman osaamisen tasoon ajoissa.

– Kyse on ennen kaikkea siitä, että ennen lopullista numeroa ehtii tehdä itse jotakin lopputulokselle. Jos oppilas saa numeroita aiemmin, se antaa useampia vuosia aikaa kehittää oman itsensä ja vahvuuksiensa arvointia. Pitää myös muistaa, että käsittelemme sanoja eri tavalla, eikä sanallisesta arvioinnista tule välttämättä oikeaa käsitystä.

Kuokkalassa opettajat ovat kertoneet oppilaille heidän tasostaan jo ennen todistusten jakoa, jotta ikäviltä numeroyllätyksiltä vältyttäisiin.

– Olemme käyneet oppilaiden kanssa keskustelut siitä, kuinka vuosi on mennyt, kuinka taidot ovat kehittyneet ja mikä numero todistuksessa tulee olemaan. Sen takia arviointiin kuluva aika on kasvanut, ja resursseja ja voimavaroja on jouduttu käyttämään arviointeihin enemmän kuin aiempina vuosina, sanoo Roiko-Jokela.

Suurempia yllätyksiä ei siis Jelosen, Laitisen ja Luomalan todistuksista ole löytynyt. Oppilaiden toiveena on, että osaamista arvioitaisiin useammin kuin kerran vuodessa.

– Numerolliset välitodistukset olisi hyvä saada, Luomala sanoo.

– Silloin pystyisi miettimään, missä olisi parannettavaa, jatkaa Jelonen.

Myös Roiko-Jokela toivoo selkeää väliarviointia kevään todistuksen rinnalle.

– On tärkeää sekä oppilaalle että huoltajalle tietää, missä mennään. Silloin on vielä puoli vuotta aikaa tsempata tarvittaessa ennen lukukausitodistuksen saamista. Eihän meistä kukaan opi itsensä arvointia, jos ei meillä ole jotakuta, joka sanoo, että hei, sä olet tässä menossa. Oma arviointi alkaa hahmottua ulkoisen vaikutteen kautta. Siksi näen tämän äärimmäisen tärkeänä.

Roiko-Jokelan mukaan numeroarviointi voisi alkaa 3.–4. luokilta liikkeelle muutamalla aineella. 5.- ja 6.-luokkalaisille voisi antaa kaikista aineista numeroarvosanat. Hän toivoo myös selkeää valtakunnallista linjaa. Se helpottaisi esimerkiksi paikkakunnalta toiselle muuttavia perheitä.

– Nyt kirjo vaihtelee paljon. Se voi hämmentää oppilasta ja aiheuttaa lisää työtä myös opettajalle.