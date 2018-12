Jyväskylän Kuokkalassa pääsee kohta videolääkärille

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) on aloittamassa ensimmäistä kertaa virtuaalivälitteisten lääkärikäyntien kokeilun.

Kokeilun on määrä alkaa ensi vuoden maaliskuussa Kuokkalan terveysasemalla. Tavoitteena on saada selville, kuinka palvelua saataisiin sulautettua sopivimmin kuntalaisten käyttöön.

Kokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön ”omien digiajan hyvinvointipalveluiden” ODA-hanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa paikasta riippumattomia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkina kellonaikoina.

Kyseessä on tablettitietokoneiden tai muiden laitteiden välinen suojattu yhteys, joka mahdollistaa terveyspalveluiden tuottamisen niin, ettei lääkärin ja potilaan tarvitse olla samassa paikassa.

– Virtuaalivälitteisten vastaanottojen tavoitteena on saada hoidettua potilas kotona, välttää turhaa ajanvarausta ja tehdä asioinnista helppoa ja yksinkertaista. Tavoitteena on saada kohdennettua palvelua niille, jotka siitä eniten hyötyisivät, sanoo Jyten avosairaanhoidon vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

Hänen mukaansa esimerkiksi pitkäaikaissairauksien hoidossa lyhyet kontrollikäynnit hoituisivat etäyhteyden avulla.

Etävastaanotto on ollut jo käytössä esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:ssä, joka on hyödyntänyt sitä tabletinvälitteisesti jo muutamia vuosia.

Pääsyynä palveluun on ollut mahdollisuus tarjota tasalaatuista palvelua ympäri Suomea. Toistaiseksi potilas on kuitenkin vielä joutunut menemään toimipisteelle tabletin ääreen ja lääkäri on ollut toisessa toimipisteessä.

Tavoitteena YTHS:llä on ensi kevään aikana laajentaa palvelua asiakkaallekin videovälitteiseen kotikäyttöön.

Mehiläisellä ja Terveystalolla vastaavia palveluita on ollut käytössä vuodesta 2016.

– Terveydenhuollon digitalisaatio tuo palvelut lähelle potilasta. Tavoitteena on panostaa voimakkaasti ennaltaehkäiseviin sekä digitaalisiin terveydenhuoltopalveluihin, kertoo Terveystalon etäpalveluiden yksikönjohtaja Annette Kainu.

Palvelua varten on kehitetty etäyhteydellisiä stetoskooppeja, otoskooppeja ja dermatoskooppeja ihon kuvantamiseen, tilanteisiin, joissa potilas on vastaanotolla ja lääkäri eri kaupungissa.

Tähänastiset kokemukset ovat olleet myönteisiä.

– Kaikkea ei luonnollisesti voida hoitaa etänä ja sopivien potilaiden valikointi palvelun käyttäjiksi on tärkeää, kertoo Jyväskylän YTHS:n toimipisteen vastaava lääkäri Mirka Rönkkö.

Mehiläisen valtakunnallisella etävastaanotolla hoidetaan kuukausittain tätä nykyä jo useita tuhansia potilaskontakteja. Terveystalolla luku lähentelee kahdeksaatuhatta.

– Nopeus on tietyissä tilanteissa selvä etu, etäpalvelun avulla saadaan esimerkiksi reseptit pikaisesti apteekkiin, Mehiläisen digiklinikan vastuulääkäri Toni Keski-Jyrä korostaa.

Keski-Jyrä myöntää, että etälääketieteeseen liittyy riskejä, mutta varsinaisia haittoja ei olla toistaiseksi havaittu.

– Tärkeää on tunnistaa etäyhteyteen liittyvät rajoitteet. Lääkärimme arvioivat tapauskohtaisesti, onko heillä riittävästi tietoa hoitopäätöstä varten. Tarvittaessa potilas ohjataan perinteiselle vastaanotolle. Kirjautuminen palveluun tapahtuu suojatusti pankkitunnusten avulla, Keski-Jyrä jatkaa.

Jyväskylässä valinnanvapauskokeilussa yhtenä palveluntuottajana mukana oleva Medics24 tarjoaa myös videolääkärin vastaanottopalvelua.