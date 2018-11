Jyväskylän Kuokkalassa sijaitseva kerrostalo halkesi 20 vuotta sitten – Nyt riitaa puidaan käräjäoikeudessa

Keski-Suomen käräjäoikeudessa on puitu harvinaista kiistaa siitä, onko taloyhtiön osakkailla oikeus saada korvauksia kerrostaloon tulleista halkeamista parinkymmenen vuoden jälkeen.

Kiista koskee Jyväskylän Kuokkalassa sijaitsevaa Asunto Oy Ainolanhelmeä. Se on rakennettu jo vuonna 1997, mutta korvauksia osakkaat hakevat vasta nyt. Kiistan kohteena olevat halkeamat ilmaantuivat taloon vuonna 1998, vuosi asukkaiden muuton jälkeen.

Kerrostalon 32 osakkeenomistajaa vaativat talon rakennuttaneelta ja asunto-osakkeet myyneeltä Taova Oy:ltä 10–15 prosentin alennusta kauppahintaan. Lisäksi he vaativat korvausta muiden kunnossapitoon liittyvien virheiden vuoksi.

Yhteensä kantajien vaatima korvaussumma yhtiöltä on noin 370 000 euroa.

Alennusta vaaditaan, koska sekä talon rungossa että julkisivussa on halkeamia. Talon kunto ei osakkaiden mukaan vastaa muiltakaan osin sitä, mitä kauppasopimuksessa on sovittu. Osakkaiden mukaan halkeamat laskevat asuntojen kauppahintoja 10–20 prosenttia.

Uuteen taloon ilmestyi halkeamia vuosi talon valmistumisen jälkeen, samaan aikaan kun naapuritontilla ryhdyttiin louhimaan kalliota uutta kerrostaloa varten.

Talossa on halkeamia kaikissa kerroksissa. Suurimmat halkeamat ovat porraskäytävissä, jossa ne menevät rungon poikki. Halkeamia on julkisivussa, lattioissa ja katossa.

Niiden syitä on tutkinut insinööritoimisto tänä vuonna. Tarkastuksen mukaan rungon läpi menevät halkeamat ovat voineet tulla naapuritalon louhinnasta. Julkisivuun tulleet halkeamat ovat voineet tulla joko louhinnasta tai julkisivun kylmenemiseen ja lämpöliikkeeseen liittyvistä syistä.

Kiistan ytimessä on se, miltä osin asuntokauppalakia voidaan soveltaa osaomistusasuntojen kauppoihin. Taova rakensi talon valtion korkotukilainoituksella. Alunperin kukin osakas osti 10 prosentin osuuden huoneistostaan. Huoneistot siirtyivät osakkaiden hallintaan kokonaan viime vuonna.

Riitaa on myös siitä, mikä on rakennuttajan ja taloyhtiön vastuu rakennuksen kunnossapidosta.

Osakkaiden mukaan Taova Oy on asuntojen myyjänä vastuussa asuntoihin tulleista halkeamista ja niiden korjaamisesta.

Heidän mukaansa Taova Oy ei saanut korjautettua halkeamia urakoitsijan takuuajassa eli kymmenessä vuodessa. Se olisi myös laiminlyönyt sille asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvaa kunnossapitovelvoitetta.

– Osakkaat ovat hankkineet itselleen ensin 10 prosenttia osakkeista, maksaneet vuokraa ja lainanlyhennystä parinkymmenen vuoden ajan. Samaan aikaan Taova on maksanut asuntoyhtiölle yhtiövastikkeita ja käyttänyt täydellistä määräysvaltaa yhtiökokouksessa ja välillisesti taloyhtiön hallituksessa. Rahaa asuinhuoneistojen ulkopuolisiin korjauksiin on käytetty vain 63 000 euroa vuosina 2008–2016, kun samaan aikaan konsernin sisäisiin hallintokuluihin on mennyt lähes 200 000 euroa, sanoi osakkaita edustava varatuomari Antti Kuikka.

Asunnot myynyt ja rakennuttanut Taova Oy vaatii kanteen hylkäämistä kokonaan. Sen mukaan kantajat eivät ole oikeutettuja asuntokauppalain mukaiseen hinnanalennukseen. Sen mukaan asuntokauppalaki ei koskenut 1990-luvulla tehtyjä osaomistusasuntojen kauppoja.

Alunperin osakkaat ostivat 10 prosentin osuuden huoneistoista. Huoneistot siirtyivät osakkaiden hallintaan kokonaan viime vuonna.

Taova Oy:n mukaan osakkaat eivät myös olisi reklamoineet väittämistään virheistä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen kun ovat väitetyt virheet saaneet tietoonsa.

Kokousmuistioiden mukaan talon kuntoon liittyviä puutteita on käsitelty asukaskokouksissa vuodesta 1998 alkaen ja myyjälle on myös lähetty kirjelmiä.

Osakkaita edustavan Antti Kuikan mukaan osakkaat ovat vaatineet korvauksia vasta nyt, koska osakkaiden omistajuus on siirtynyt heille kokonaan vasta vuonna 2017. Sitä myötä olisi tullut myös velvollisuus virheistä reklamointiin.

Oikeuskäsittely kesti kaksi päivää ja Keski-Suomen käräjäoikeus antaa asiassa ratkaisun joulukuussa.