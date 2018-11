Jyväskylän Laajavuori uudistetaan perin pohjin: Luvassa kymmenien miljoonien investoinnit, muun muassa mökkikylä

Jyväskylän Laajavuoren uusi kehittämissuunnitelma tavoittelee jopa kymmenien miljoonien eurojen investointeja sisältävää uudistusta, jolla alueen matkailu ja kilpaurheilutoiminta saadaan uuteen nousuun. Suunnitelma sisältää sekä kaupungin, alueella toimivien yritysten että uusille toimijoille ja sijoittajille varattuja investointeja.

Tavoitteena on kaksinkertaistaa alueen kävijöiden ja yöpyjien määrä.

Majoitusta on suunnitteilla lisää uuden tyyppisen mökkikylän muodossa Vuorilammen läheisyyteen, jossa sille on myös kaavoituksellinen varaus. Jyväskyläläinen rakennusliike JH Today Oy on suunnitellut alueelle soveltuvan majoituskonseptin, joka palvelee liikunnallisia ja aktiivisia lomailijoita.

Laajis Oy:n ja Scandic Laajavuoren väliin jäävälle alueelle on suunniteltu palvelukylää. Myös hyppyrimäkeen on ideoitu yli puolen kilometrin mittaista vaijeriliukua Vuorilammen yli.

Kehitystyössä on tavoitteena yhteistyö Hippoksen alueen toimijoiden kanssa. Esimerkiksi eri hiitolajien valmennukselle ja kilpailutoiminnalle Laajavuoresta löytyvät aidot maasto-olosuhteet ympäri vuoden. Kaupungin suunnitelmana on päällystää nykyinen ensilumenlatu kaksi kilometriä pitkäksi rullahiihtobaanaksi.

Näiden ohella rinnealueiden ja hyppyrimäen ympäristöä kehitetään seikkailuaktiviteettien alueena. Ympäröivät laajat luonnontilaiset alueet ja Tuomiojärvi reitistöineen tukevat alueen yleistä virkistyskäyttöä ja liikuntamatkailua.

Laajis Oy:n ja Scandic Laajavuoren väliin jäävää keskeistä aluetta on suunnitteilla kehittää tiiviiksi ja monipuoliseksi palvelukyläksi, johon yhdistyy myös uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa. Palvelukylään on ideoitu muun muassa sisäseikkailuaktiviteetteja, kuntoilupuisto, lasten leikkimetsä ja kohtaamispaikkana toimiva torialue.